Buffy, Sarah Michelle Gellar parla del sequel

Buffy – L’ammazzavampiri, iconica serie tv a cavallo tra gli anni Novanta e primi Duemila ricomincerà? L’attrice Sarah Michelle Gellar avrebbe già scelto la nuova protagonista.

In un mondo pre-Twilight, quando i vampiri ancora non brillavano al sole ma semplicemente bruciavano, c’era una serie tv che imperava su tutte durante gli anno Novanta e i primi Duemila: Buffy, l’ammazzavampiri. La serie è andata avanti per sette stagioni, dal 1997 al 2003. Durante questi anni, il cast non è mai cambiato più di tanto e la protagonista è sempre stata Sarah Michelle Gellar. Proprio lei ultimamente ha parlato di un’ipotetica continuazione della serie.

Lo show raccontava le avventure di Buffy Summers, un’adolescente che nel primo episodio si trasferiva con la madre a Sunnydale, immaginaria cittadina degli Stati Uniti. Presto si rivela che la ragazza non ha cambiato scuola per “cattiva condotta”, ma perché è la “cacciatrice“, ovvero la ragazza scelta per combattere le forze del male, come vampiri e altre creature delle tenebre. Le cacciatrici esistono sin dall’antichità e, quando una muore, viene immediatamente sostituita con un’altra.

La serie, quindi, raccontava di come Buffy dovesse dividere la sua vita tra quella di una normale liceale, con i suoi desideri, i suoi amori e le sue paure, e quella di una super eroina.

Buffy, Zendaya sarà la nuova cacciatrice?

Buffy ha avuto un enorme successo e si chiudeva con una protagonista non più adolescente, ma ormai adulta, pronta a prendere in mano la sua vita. Sarah Michelle Gellar si è lasciata andare a un’intervista per SFX Magazine e ha dichiarato che apprezzerebbe molto non tanto un remake della serie, ma una vera e propria continuazione, un sequel.

“Sono davvero fiera dello show che abbiamo creato, e (un remake) non è necessario. Io sono dell’idea di continuare la storia perché inizia la storia del potere femminile. Adoro come abbiamo chiuso la serie: ‘Ogni ragazza che ha il potere può avere il potere’ […] Tuttavia, Buffy parla anche degli orrori dell’adolescenza. Potrò sembrare giovane, ma non sono più un’adolescente“.

L’attrice, quindi, preferirebbe un sequel, al quale però non parteciperebbe, almeno non come protagonista come un tempo. Per questo, ha parlato di un’ipotetica attrice più giovane che potrebbe prendere il suo posto e ha nominato Zendaya, diventata famosa in tutto il mondo con Euphoria (è in arrivo un remake tedesco) e la saga di Spider Man, dove ha recitato anche il compagno Tom Holland. Oggi Disney detiene i diritti di Buffy, quindi la decisione sarà sua.