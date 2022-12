Star Wars, il regista Rian Johnson difende lo humour utilizzato in The Last Jedi

Il regista Rian Johnson ha difeso lo humour utilizzato nel film The Last Jedi. Secondo lui, infatti, è in linea con lo spirito della saga di Star Wars.

Da poco è uscito su Netflix il secondo capitolo di Knives Out, Glass Onion, che ha visto l’ex 007 Daniel Craig tornare a indossare di nuovo i panni dell’intelligentissimo investigatore Benoit Blanc. Durante la campagna promozionale, il regista Rian Johnson è tornato a parlare di un suo altro film, The Last Jedi, arrivato al cinema nel 2017. Questo film di Star Wars, infatti, è sempre stato accusato di utilizzare un tipo di humor poco affine alla saga. Il regista, invece, pensa esattamente il contrario.

Senza dubbio, quella di Star Wars è una delle serie cinematografiche più famose e longeve. Iniziata negli anni ’70 dalla geniale mente di George Lucas (oggi proprietario della Lucas Film), nel corso del tempo ha dato vita anche a numerosi spin off, tra film e serie tv.

The Last Jedi è uscito al cinema nel 2017, ma il pubblico lo ha spesso accusato di essere “goffo” e di avere al suo interno diverse scene non coerenti con il resto della saga. Rian Johnson non ha mai condiviso queste critiche ed è tornato a difendere la sua creatura.

The Last Jedi, perché lo stile è in linea con Star Wars

Secondo Rian Johnson, la sua pellicola ha numerosi punti in comune con i capitoli precedenti della saga. “Per me tutto nel film è Star Wars e tutto nel film risale, in modo profondo, a ciò che Star Wars rappresenta per me. Ognuno ha una visione diversa. So che ci sono fan che in qualche modo pensano che Star Wars sia una cosa seria, come i film di Batman o qualcosa del genere […] Chiunque pensi che l’umorismo leggermente sciocco non abbia posto nell’universo di Star Wars, non credo abbia vistoIl ritorno dello Jedi. L’elemento leggermente auto-cosciente dell’umorismo gioioso è parte integrante di Star Wars”.

Il regista, quindi, suggerisce di rivalutare il suo film e l’impiego dello humor utilizzato mettendolo in relazione con l’intera saga. Nonostante al botteghino sia stato un buon successo, Rian Johnson ha deciso di non continuare la sua collaborazione con la Lucas Film e di cambiare completamente genere, anche se forse girerà una serie tv a riguardo.

Quindi, mentre nel 2019 usciva l’ultimo capitolo della serie di George Lucas, Star Wars – L’ascesa di Skywalker, diretto da J.J. Abrams, Rian Johnson faceva uscire Cena con delitto. Il regista ha firmato un accordo multimilionario per girare diversi sequel della nuova saga, tra cui ovviamente Glass Onion.