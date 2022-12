Il Mago di Oz: la clessidra del film venduta a cifre record

Il film cult de Il Mago di Oz diretto nel 1939 da Victor Fleming continua ad avere una grandissima influenza ancora oggi: venduta a cifre record la clessidra del film.

La clessidra presente nella pellicola de Il Mago di Oz è stata di recente venduta nel corso di un’asta ad una cifra monstre.

Un film cult può essere ritenuto tale quando riesce, anche a distanza di tantissimi anni dalla sua uscita nelle sale cinematografiche, a far parlare di sé e a fare ancora presa su una nutritissima schiera di appassionati.

In questa categoria non può che rientrare per forza di cose anche un film ormai estremamente datato come Il Mago di Oz, assoluto capolavoro uscito nel 1939 e diretto da Victor Fleming.

Il Mago di Oz: venduta la clessidra del film

Si è tenuta in questi giorni un’asta organizzata dalla Heritage Auctions. Tra i tanti prestigiosi oggetti in vendita anche la clessidra che compare nel film de Il Mago di Oz, capolavoro di Fleming che vede nei panni della protagonista Dorothy Gale l’attrice Judy Garland.

L’articolo è stato venduto a cifre a dir poco astronomiche. La clessidra, che all’interno del film compare nell’antro della strega malvagia interpretata da Margaret Hamilton, è stata infatti venduta addirittura per quasi mezzo milione di dollari, precisamente per 495.000 dollari.

“Il più riconoscibile oggetto di scena autenticato del Mago di Oz“, questa la descrizione che la Heritage Auctions fa dell’oggetto, tra i più iconici del film insieme anche alle scarpette rosse. Per quanto riguarda invece le caratteristiche generali della clessidra, questa, costruita dagli artigiani della MGM e alta 50 centimetri per circa 30 di larghezza, è costruita in legno, cartapesta e vetro.

Ad arricchirla vi è inoltre la presenza al suo interno di paillettes rosse, con in aggiunta dei gargoyle appollaiati su delle colonne a spirale. La clessidra è stata tra l’altro già venduta in altre due aste precedenti, con il suo valore che continua incessantemente ad aumentare.

Gli altri oggetti dell’asta

Gli oggetti di valore messi in vendita all’asta sono però stati numerosi. Tra questi spicca ad esempio il famoso biglietto d’oro de Willy Wonka e La Fabbrica di Cioccolato, trasposizione cinematografica del celebre romanzo di Roald Dahl.

Inoltre, tra gli articoli del catalogo vi erano anche altri due oggetti de Il Mago di Oz. Si tratta di una versione del grembiule a quadretti indossato da Dorothy, venduto alla cifra di 125.000 dollari, e di una giacca indossata nella Città di Smeraldo da una delle comparse, acquistata invece per 37.500 dollari.