La Bella e la Bestia: un magico Natale, trama e trailer del film

Ecco i film d’animazione classici e non da guardare a Natale per alimentare lo spirito Natalizio. Klaus, Il canto di Natale di Topolino, La bella e la Bestia: un magico Natale.

Vuoi fomentare il tuo spirito Natalizio con una manciata di film d’animazione specificatamente Natalizi? Sei stufo delle commedie romantiche con trame sempre uguali e protagonisti con i classici maglioni verdi e rossi chitch a tema renne e babbo Natale? Che problema c’è: goditi questa lista di classici d’animazione e non a special Natalizio.

Negli anni la proposta si è diversificata e grazie ora alle varie offerte delle piattaforme streaming è possibile riguardare e cercare i vecchi film che hanno accompagnato la nostra infanzia e guardarne di nuovi.

Vi ricordare ad esempio La Bella e la Bestia: un magico Natale? Uscì nel 1998 come speciale di Natale del film originale, sempre a stampo Disney: i doppiatori dei protagonisti erano gli stessi, le canzoni che accompagnavano il film davvero delle pepite d’oro e nel complesso il film si proponeva come un bellissimo prequel di quello che era stato il primo Natale della Bestia in compagnia di una persona in carne ed ossa. Il film ora è disponibile su Disney+.

La Trama è molto semplice: la Bestia ha proibito che si festeggi il Natale ma Belle è convinta che una volta entrato nello spirito, anche il cuore più duro possa sciogliersi e cita: “Nessuno può proibire il Natale”.

Altri film d’animazione da guardare a Natale

Netflix sta muovendo i suoi primi passi nell’ambito dell’animazione e dobbiamo ammettere che non sta facendo affatto male: il suo primo esperimento è infatti un film d’animazione natalizio, Klaus- i segreti del Natale, diretto e co-sceneggiato da Sergio Pablos e uscito nel 2019.

Il film è infatti disponibile nel catalogo della piattaforma e parla di un postino spedito al Polo Nord che stringe amicizia con un giocattolaio solitario dal cuore spezzato: il suo nome e Klaus. Il film, anche se è consigliato ai più piccoli, è una goduria da vedere anche dai i più grandi. Il film infatti è piaciuto così tanto da meritare una candidatura agli Oscar come miglior film d’animazione.

Su Netflix possiamo trovare anche i classici: Polar Express, diretto da Robert Zemeckis uscito nel 2004 è ideale per alimentare la fantasia di Babbo Natale nei bambini. Il protagonista infatti è un bambino che non crede più nella magia di Natale eppure alla Vigilia, sale a bordo di un treno e vivrà un’avventura che gli cambierà la vita e metterà tutte le sue convinzioni in discussione.