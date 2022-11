L’esilarante balletto di Daniel Craig per lo spot della Vodka Belvedere (video)

“50 anni e non sentirli”, è questo che ci viene subito in mente guardando il nuovo spot/film della Vodka Belvedere, mentre vediamo ancheggiare Daniel Craig. Originale e trendy, uno spot così non si era mai visto.

Il nuovo spot girato da Taika Waititi è qualcosa di subliminale. Non è il classico spot, ma è un vero e proprio film, anche se della durata di pochi minuti. Daniel Craig poi è straordinario, con il suo balletto sexy è tutto un programma.

Il film/spot che dovrete vedere almeno un paio di volte prima di assaporarne tutte le sfaccettature, vuole mostrare con questa unicità di marketing, la diversità della Vodka Belvedere, rispetto alle altre. Sicuramente questo balletto rimarrà impresso parecchio nelle mente degli spettatori, in quanto in questa versione tutta stile La La Land, il regista si è veramente superato.

Grandi nomi dietro a questo spot

Questo spot/film intitolato Finally, vede la cooperazione del regista Taika Waititi (lo stesso di Thor e JoJo Rabbit che gli ha fatto vincere un Oscar) e dell’attore Daniel Craig (James Bond) impegnato in un balletto esilarante, fatto di ancheggi, saltelli e passi di danza mozzafiato. Con quegli occhi azzurri che bucano lo schermo, Craig balla tra le note di Rita Ora e del rapper Giggs, mostrando i passi coreografati per lui dal bravissimo coreografo JaQuel Knight.

La campagna pubblicitaria è stata prodotta da hitmakersInvisible Men, Bandits e Hungry Man e gli scatti mostrati nella suite del lussuoso Hotel Cheval Blanc Paris sono ovviamente marchiati da Juergen Teller con le riprese pulite e sensuali di Christine Centenera. Insomma i collaboratori d’eccezione hanno fatto sì che questo spot fosse una punta di diamante tra le pubblicità finora viste in questi anni. Il regista si è divertito molto a girare Finally, uscendo dal suo consueto e restituendo un capolavoro che invita tutti al “Let’s Dance!” durante tutta la trasmissione mentre si gusta la Vodka Belvedere.

Allerta spoiler: non leggete se prima non avrete visto il video

Lo straordinario spot/film Finally, interpretato da Daniel Craig, volto ufficiale della Vodka Belvedere, vede l’ex James Bond alle prese con scatenati balletti e ancheggiamenti, tra un cambio di abito e l’altro in diverse location, attraversando la bella Parigi.

Tra un saltello e l’altro giungerà alla fine nel lussuoso Hotel Cheval Blanc Paris e qui si avranno due sorprese. Si capirà così soltanto alla fine che Finally non è un trailer di qualche nuovo film di Craig, bensì uno spot in cui lo stesso urlando “finalmente” potrà gustarsi un bicchiere di vodka ghiacciata.

Il suo sguardo malizioso mentre sorseggia la Vodka Belvedere sarà bruscamente smorzato dal regista Taika Waititi, il quale interrompendolo gli urlerà di ricominciare tutto da capo.