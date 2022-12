My Hero Academia, l’anime diventerà un film live action Netflix

Il manga My Hero Academia, diventerà un film live action grazie alla piattaforma Netflix che ha deciso di investire sull’anime giapponese più in voga del momento.

Quando ci appassioniamo ad un manga giapponese, ci immedesimiamo talmente tanto nella lettura che con la mente e la fantasia immaginiamo come potrebbero essere i personaggi della storia nella realtà. Per questo motivo è entusiasmante sapere che i protagonisti della storia prenderanno vita anche in televisione.

E’ quello che succederà all’anime giapponese My Hero Academia, che diventerà molto presto un film live action, con attori in carne e ossa, grazie alla piattaforma di Netflix che l’ha voluto intensamente.

La storia di My Hero Academia

Per chi non lo conoscesse, My Hero Academia, è un’anime giapponese che narra le vicende di un mondo composto per l’80% da supereroi, i quali a causa di una mutazione genetica, acquisiscono un super potere entro i 4 anni. Questo potere chiamato Quirk è unico e sempre diverso nei super eroi, per cui è quasi impossibile trovare un potere uguale all’altro.

I Quirk sono divisi in tre categorie, abbiamo quelli di emissione, con cui si possono rilasciare particolari sostanze e alterare i materiali, quelli di trasformazione, che permettono di modificare le dimensioni del proprio fisico ricevendo un potenziamento e infine quelli di mutamento che amplificano le abilità dell’organismo.

Per tutti questi poteri, gli eroi devono allenarsi duramente in quanto i cambiamenti fisici potrebbero portare conseguenze distruttive per l’organismo.

I membri della comunità devono decidere se far parte dei buoni o dei cattivi e in tutto questo guazzabuglio di scelte, la storia si concentra su Izuku Midoriya, un ragazzino che sogna da sempre di essere un super eroe, pur facendo parte di quel 20% di popolazione che non presenta poteri.

Un nuovo adattamento per Netflix

La piattaforma di streaming Netflix, in collaborazione con la Legendary Pictures, produrranno insieme, il live action basato sull’anime giapponese My Hero Academia, con attori in carne e ossa. Per il momento non si hanno ulteriori aggiornamenti in merito in quanto il progetto è ancora agli inizi.

Di My Hero Academia in Giappone è uscita nel 2016 una serie televisiva, suddivisa in cinque stagioni. In seguito sono stati prodotti quattro videogiochi, altri due manga spin-off della storia, sei episodi OAV e tre lungometraggi anime basati sul manga.

Un film live action per la storia di My Hero Academia è una novità assoluta, non ci resta quindi che atttendere i prossimi sviluppi del progetto. Nonchè la data che Netflix deciderà per la messa in onda.