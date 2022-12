Ballerina, Norman Reedus si unisce al cast del film spinoff di John Wick

Nuovi aggiornamenti per i fan della saga di John Wich, un nuovo nome si è aggiunto al cast dello spin-off Ballerina. Stiamo parlando di Norman Reedus, star indiscussa della serie tv The Walking Dead.

La saga di John Wick, con Keanu Reeves, ha avuto un successo talmente importante, che il franchise vuole sfruttare il più possibile la storia del killer più temuto di sempre.

Ecco perché oltre al proseguimento della saga, sono previsti anche uno spin-off e una serie tv prequel. Per quanto riguarda il film spin-off della serie, Ballerina, sappiamo ancora poche informazioni. Oltre la trama, stanno iniziando a girare i nomi dei personaggi che prenderanno parte al cast, l’ultima new entry è Norman Reedus.

Tutto quello che sappiamo sul mondo di John

John Wick è una saga cinematografica, con protagonista il killer in pensione ma tornato in attività per vendetta, Keanu Reeves. Il primo film del franchise uscì nel 2014 e da allora il successo planetario che l’ha travolto non si è più arrestato.

A marzo 2023 uscirà il quarto capitolo della fortunata saga, John Wick: Chapter 4. Oltre alla continuazione della saga, saranno previsti anche uno spin-off, Ballerina, probabilmente in uscita per l’anno 2023/2024 e una serie tv prequel, The Continental.

Ballerina sarà incentrato sulla storia delle “ballerine assassine“, addestrata da una spietata Anjelica Huston, introdotte in John Wick 3: Parabellum, mentre The Continental verterà sulla storia di Winston e sarà ambientata negli anni Settanta. A tal proposto, Amazon Prime Video ne ha acquistato di recente i diritti per la distribuzione internazionale.

The Walking Dead VS John Wick

Ballerina, il film spin-off della serie cinematografica di John Wick, molto probabilmente uscirà tra il 2023 e il 2024, aspettando così l’uscita del capitolo 4 di John Wick con Keanu Reeves.

Per il momento sappiamo che il film tratterà la storia di una giovane assassina, interpretata da Ana de Armas, che cercherà vendetta contro coloro che le hanno ucciso la famiglia. La sceneggiatura è nelle mani di Shay Hatten, mentre la rega è gestita da Len Wiseman.

Per quanto riguarda il cast, è uscita da poco una notizia “fresca fresca”, il Daryl Dixon di The Walking Dead, interpretato dall’attore Norman Reedus, reciterà in Ballerina.

Non sappiamo che ruolo interpreterà Reedus, per il momento il suo nome si aggiunge a quelli di Ana de Armas, Keanu Reeves, Ian McShane, Anjelica Huston, Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno.

La produttrice di Ballerina, Erica Lee, s è dimostrata subito entusiasta di questa collaborazione: “Siamo grandi fan di Norman e siamo fiduciosi che i fan saranno entusiasti quanto noi che si unisca all’universo di Wick. Sarà un’aggiunta incredibile a Ballerina”.