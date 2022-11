Mercoledì: la recensione in anteprima della serie di Tim Burton

In anteprima, la recensione della serie Netflix Mercoledì, incentrata sull’iconica e sadica bambina dalle lunghe trecce nere della famiglia Addams.

Il 23 novembre uscirà su Netflix la nuovissima serie Mercoledì, che avrà come protagonista la famosissima figlia di Gomez e Morticia Addams. Girata da Tim Burton, avrà otto episodi e si incentrerà sulla vita della ragazzina, studentessa del liceo Nevermore Academy. Abbiamo avuto la fortuna di vederla completa in anteprima: ecco la recensione.

In questo nuovo adattamento della Famiglia Addams, Mercoledì non è più una bambina, bensì un’adolescente sarcastica, sadica e tenebrosa che frequenta il liceo. La serie è un giallo dai toni investigativi e vede la protagonista cercare di svelare la verità dietro a una serie di omicidi che terrorizza la città e risolvere un mistero che ha colpito i suoi genitori venticinque anni prima. Nel frattempo, cerca di imparare a controllare i propri poteri paranormali e a gestire la propria vita adolescenziale, intrecciando nuove relazioni con i coetanei.

La protagonista sarà interpretata da Jenna Ortega (Scream, You) che ha spiegato che la sua è una Mercoledì tutta nuova, diversa dalle precedenti (la più iconica è sicuramente quella di Christina Ricci nella saga degli anni ’90).

Mercoledì, la video recensione della nuova serie di Tim Burton

Qui sotto condividiamo la video recensione degli amici di MADROG Cinema che hanno visto in anteprima alcuni episodi della serie e ci dicono cosa ne pensano senza spoiler. Buona visione.

La stessa Jenna Ortega si è dichiarata soddisfatta di questa nuova Mercoledì. “In passato quando Mercoledì entrava in scena, che fosse solo per una battuta o che fosse presa di mira da uno scherzo, lo faceva sempre con maestria ed è questo che le persone amano di lei. Ma in questa serie è al centro dell’azione. Abbiamo l’opportunità di darle più spessore e in questo modo diventa una persona più reale“.

La serie comprende grandissimi attori come Catherine Zeta-Jones nel ruolo di Morticia e Luis Guzmàn nel ruolo di Gomez. Completano il cast Hunter Doohan, Jamie McShane, Georgie Farmer, Moosa Mostafa, Emma Myers, Naomi J. Ogawa, Joy Sunday e Percy Hynes White. Ospite d’eccezione sarà proprio Christina Ricci, che vestirà i panni di un nuovo personaggio, Marilyn Thornhill.

In occasione del Lucca Comics & Games 2022, anche il regista Tim Burton si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni sulla sua nuova serie tv, raccontando di rispecchiarsi molto nella sua protagonista. “Mi identifico in Mercoledì. Per me è una fonte di ispirazione. Lei è molto chiara, diretta, dice quello che prova. Questo la porta a mettersi nei guai nei confronti degli altri, ma a livello simbolico ha una forza silenziosa e semplice che per me è molto importante“.