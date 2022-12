Quale Guardiano della Galassia morirà nel volume 3?

Il trailer del terzo film di Guardiani della Galassia è appena uscito e i fan non vedono l’ora di vedere il film. Tuttavia, sembra che non ci sarà un lieto fine…

La saga di Guardiani della Galassia è una delle preferite dei fan dell’universo Marvel. Il primo film è uscito nel 2014, il secondo nel 2017, mentre il terzo arriverà nel 2023. La serie è ambientata in un universo dove vivono diverse razze aliene e si incentra su Peter Quill (Chris Pratt), un umano che da bambino viene rapito da dei pirati spaziali guidati da Yundu Odonta (Michael Rooker). Da adulto Peter diventa un guardiano della galassia, insieme a Gamora (Zoe Saldana), Drax (Dave Bautista), Ronan (Lee Pace) e Groot (Vin Diesel).

I primi due film hanno avuto un buon successo e hanno conquistato il pubblico grazie alla capacità di saper unire molto bene scene comiche a scene drammatiche, senza farle apparire forzate. Durante lo sviluppo della storia, infatti, soprattutto durante il secondo capitolo ci sono state molte perdite, di cui una dolorosissima.

Dal trailer, sembra che anche la terza parte sarà altrettanto drammatica. Il regista James Gunn ha dichiarato che sarà l’ultima volta che vedremo l’equipaggio completo ancora insieme, facendo forse intuire che uno dei guardiani morirà durante il terzo film. Ma quale?

Guardiani della Galassia, a quale personaggio dovremo dire addio?

A quale membro di Guardiani della Galassia il pubblico dovrà dire addio? Il regista e gli sceneggiatori (ma anche la Marvel in generale) durante lo sviluppo di tutta la saga, hanno dimostrato di non aver paura di uccidere personaggi importanti, ai quali il pubblico è affezionato. Senza voler fare spoiler per chi non lo avesse ancora visto, il finale del secondo film, in particolare, è stato molto difficile da digerire.

Secondo Screen Crush, sarà Drax il Distruttore a venire ucciso nel terzo film. Il personaggio interpretato dall’ex wrestler Dave Bautista ha imparato a farsi amare dai fan, grazie al suo carattere schietto e sincero, a volte fuori luogo, ma sempre fedele. Ma come mai questa teoria?

Sembra che sia stato l’attore stesso a esprimere il desiderio di lasciare il franchise. Ha spiegato, infatti, che il suo personaggio a livello fisico è molto impegnativo e che non potrà mantenere per sempre quella massa muscolare (ricordiamo che ha 53 anni). Inoltre, ha anche specificato che non vorrebbe continuare la saga senza lo storico regista James Gunn, che se ne andrà dalla produzione dopo questo film per diventare il nuovo co-CEO dei DC Studios.