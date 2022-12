Guardiani della Galassia Vol. 3: ecco finalmente l’attesissimo trailer

Finalmente disponibile online l’attesissimo trailer di Guardiani della Galassia Vol. 3, il film conclusivo del franchise che farà capire anche molte cose sulla vita di alcuni personaggi finora un po’ misteriosi.

Il gruppo più sgangherato di eroi della Marvel, sta finalmente per tornare sul grande schermo con il capitolo conclusivo della saga, stiamo parlando di Guardiani della Galassia 3, al cinema da maggio 2023.

In attesa di vedere Guardiani della Galassia 3 al cinema, potremo allietare un po’ l’attesa con l’attesissimo trailer disponibile da oggi online. Da quello che si può vedere, come al solito rideremo, saremo preoccupati e anche un po’ tristi con una storia ricca di suspence insieme a Star Lord e al suo team.

Dopo tante peripezie, James Gunn conclude il suo lavoro

Dopo un rocambolesco tira e molla tra il regista James Gunn e i signori dei piani alti della Marvel Cinematic Universe, Gunn termina finalmente il suo lavoro prima di passare alla concorrenza con la DC Comics. Tralasciando la bufera dell’ultimo periodo, i fan saranno felici di sapere che Guardiani della Galassia 3 approderà finalmente al cinema verso maggio 2023.

Nell’attesa dell’uscita del film, ecco il primo trailer ufficiale del capitolo conclusivo del franchise, Guardiani della Galassia 3. Accompagnato dalle note di una versione più orchestrale di In the Meantime degli Spacehog, possiamo intuire che vengono confermate le voci che in questo capitolo conclusivo scopriremo un po’ di più sulla vita di alcuni personaggi messi un po’ in secondo piano. Capiremo le origini di Rocket, il frustrato procione geneticamente modificato esperto di armi e di guerra, nonché troveremo una Gamora (ovviamente) totalmente differente dai primi film (chi ha visto Avengers: Infinity War, sa il perché, ma non vogliamo fare spoiler). Approderà anche il nuovo cattivo Adam Warlock, il quale insieme ad Ayesha, prepareranno la loro vendetta contro Star Lord e gli altri Guardiani.

C’è chi si è stufato di Guardiani della Galassia

Dopo aver visto il trailer di Guardiani della Galassia 3, siamo sicuri che sarete molto felici e anche molto ansiosi al pensiero di aspettare l’uscita ufficiale del film a maggio 2023. Ovviamente da quello che si può capire, oltre alla parte clou della storia, troveremo anche le solite gag che tanto ci piacciono del gruppo comico marchiato Marvel.

Il cast sarà formato dai soliti ma anche da nomi nuovi, troviamo quindi Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Karen Gillan, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki, Sean Gunn, e i nuovi arrivati Sylvester Stallone, Will Poulter, Chukwudi Iwuji, Daniela Melchior e Nico Santos.

Nonostante l’entusiasmo del pubblico, c’è anche chi non ne può più. Troviamo infatti una Zoe Saldaña felice del capitolo conclusivo in quanto è stufa di interpretare questi ruoli: “Mi sento come se negli ultimi 10 anni della mia vita fossi stata bloccata, bloccata in questi franchise”.