Netflix: le serie tv che hanno registrato un record appena uscite

Oggi vi presentiamo le serie tv che hanno registrato numeri da capogiro su Netflix, riscuotendo successo e consenso nel pubblico in pochissimo tempo dalla pubblicazione sulle piattaforme on demand, come Netflix.

Il passaparola prima e i trend su Tik Tok dopo. Il “Ti consiglio questa serie, dicono che questa sia molto bella. La vediamo?” e il “Facciamo il trend con questa canzone? È della serie tv più famosa del momento. Che dici, la guardiamo?” Scopriamo da vicino le serie che hanno incassato numeri da record negli scorsi anni:

La Casa di Carta: 65 mln di visualizzazioni;

65 mln di La Regina degli Scacchi: 62 mln di views;

62 mln di views; Emily in Paris (in arrivo con la terza stagione il 21 dicembre): 58 mln;

(in arrivo con la terza stagione il 21 dicembre): 58 mln; Stranger Things: 67 milioni di stream;

67 milioni di stream; The Witcher: 76 milioni di utenti;

76 milioni di utenti; The Crown: 82 milioni.

Sicuramente, alla base del successo la trama alla base oppure un caso storico appena accaduto, come la morte della Regina Elisabetta II. Altre volte, alla causa del successo, ritroviamo una moda, perché tutti ne parlano. Oppure per pura curiosità.

The Crown alle stelle: il ritorno dopo la morte della regina

A settembre, dal 5 all’11 per essere precisi, nella settimana in cui è avvenuta la morte della Queen, la serie di incassi The Crown è risalita in catalogo su Netflix, piazzandosi come serie più vista sull’on demand nella top ten a livello internazionale. La serie tv si è ha visto la settima posizione, con 17 mln di views e 570 mila ore visualizzate. Da un lato, gli utenti hanno colto la palla al balzo per fare un recap della serie, in vista dell’ uscita della quinta stagione a novembre. Dall’altro, la morte della regina ha incuriosito i fan della regina, che non avevano visto ancora la serie. In poche ore, The Crown è salita molto velocemente in classifica.

Non ce n’è per nessuno: è Mercoledì la serie più strimmata di sempre in una settimana

Wednesday batte tutte le serie per i suoi ascolti da record. In una sola settimana, ha sconfitto, per i suoi stream, anche Stranger Things 4, la serie tv più strimmata in lingua originale. Mercoledì, in vetta alla classifica, saluta dal monte tutte le altre serie tv, con i suoi 341 mln di ore visualizzate. Stranger Things 4 aveva toccato i 335 mln di views. Numeri da capogiro, sicuramente anche per la popolarità legata al personaggio di Tim Burton, estro geniale, che trasforma in genio tutto ciò che tocca e che pensa. Il The Guardian, nella sua recensione, ha detto che: “nessun altro adattamento della famiglia Addams avrebbe potuto funzionare così bene.”

La seconda stagione per Wednesday è sempre più certa. La pellicola narra la vita di Mercoledì Addams, interpretata benissimo da Jenna Ortega, una studentessa che frequenta Nevermore Academy, alla prese con i suoi drammi adolescenziali e con le abilità psichiche misteriose.