Avatar: che cosa sappiamo sui prossimi film della saga

Il regista James Cameron è stato categorico: non intende fermarsi al secondo capitolo di Avatar. La saga potrebbe essere molto più lunga.

Il futuro della saga di Avatar è ancora incerto, ma James Cameron crede fermamente nel suo progetto. Ha iniziato a elaborarlo più di vent’anni fa, prima ancora di iniziare a lavorare a Titanic, film che per tantissimo tempo è stato il più fortunato della storia del cinema, tra incassi e numero di premi vinti. Nel 2009 Avatar lo ha scalzato dal primo posto, ma il pubblico ha dovuto aspettare ben tredici anni per vedere il sequel. Ma il regista non ha intenzione di fermarsi ora.

Avatar è uscito nel 2009 e Avatar 2 sarà disponibile al cinema tra poche settimane. Il primo film raccontava la missione del soldato Jake Sully (Sam Worthington) sul pianeta Pandora, alla ricerca di una nuova forma di energia. Qui si innamora dell’aliena Neytiri (Zoe Saldana) e decide di schierarsi dalla sua parte quando l’esercito terrestre dichiara guerra. Il film si è fatto subito notare per i suoi effetti speciali e per l’uso della CGI, avanzatissimo per l’epoca.

Il regista aveva chiaro da sempre che il suo progetto non sarebbe stato un film autoconclusivo, ma una saga. Tuttavia, per arrivare al secondo capitolo i fan hanno dovuto aspettare più di dieci anni. James Cameron ha spiegato che non intende fermarsi né adesso né al terzo film: nella sua idea, la serie dovrebbe comprendere almeno sette capitoli in totale.

James Cameron, come continuerà la saga di Avatar

Durante un’intervista per Hollywood Reporter, James Cameron ha dichiarato che ci gli piacerebbe girare almeno altri cinque film del franchise di Avatar. Sarebbe un processo sicuramente lunghissimo, tanto che ci ha anche scherzato sopra: “Entro Avatar 7, avrò almeno 89 anni“. Ha chiarito, quindi, che non è detto che in futuro sarà lui personalmente a occuparsi del progetto, ma che probabilmente dovrà farsi aiutare da altri colleghi.

Il secondo film sta per uscire, mentre un terzo è in programma. Se entrambi dovessero andare bene al botteghino, gli piacerebbe girare almeno altri due sequel. Ovviamente, è stato coerente e realista: questo sarà possibile solo ed esclusivamente se il grande pubblico apprezzerà il numero due e il numero tre.

Il nuovo film in uscita al cinema includerà buona parte del vecchio cast, tra cui i due protagonisti Sam Worthington e Zoe Saldana, sempre nei panni di Jake e Neytiri. Sarà ambientato più di dieci anni dopo dalla fine del primo capitolo e si concentrerà su di loro e sui loro figli.