5 film con Kate Winslet da rivedere

Kate Winslet è una di quelle attrici talmente brave e versatili che è molto amata non solo dal pubblico ma anche da Hollywood, il quale la cerca spesso per interpretare i film dalle trame più svariate. Ecco 5 film della Winslet da rivedere.

La migliore amica di Leonardo DiCaprio, Kate Winslet è una tra le attrici più autentiche e genuine di questo millennio. È amata non solo dal pubblico maschile, ma anche da quello femminile, in quanto lei è contro il ritocco e il botulino facile.

Ha sempre dichiarato di amare le sue imperfezioni, le sue rughette, sono proprio queste che la rendono vera. Una donna non deve avere paura di invecchiare, ma deve ringraziare di poterlo fare e di conseguenza deve adattarsi alla nuova vita. Ovviamente Kate Winslet non interpreterà più i personaggi di quando aveva 20, ma è giusto così, lei è cresciuta e anche i suoi lavori si evolvono con lei.

Kate Elizabeth Winslet, è un’attrice britannica nata nel 1975, considerata una delle attrici più talentuose e versatili degli ultimi tempi. Grazie alla sua genuinità e alla passione che mette per ogni ruolo che deve interpretare, viene chiamata per parti diverse, da quelle più moderne a quelle più vintage.

Chissà perché quando pensiamo alla Winslet ci viene in mente solo il film Titanic, ma ovviamente ha fatto anche altri capolavori, ecco perché vi stiliamo una lista di 5 film da rivedere della bravissima e bellissima Kate Winslet.

Titanic

Come non partire dal film campione d’incassi e vincitore di molteplici Oscar, Titanic? Questo film è un capolavoro ideato dalla mente brillante di James Cameron. Con questa interpretazione Kate Winslet ha potuto farsi conoscere a livello mondiale. La trama del film è impeccabile, ma sicuramente Cameron non avrebbe ottenuto lo stesso successo senza l’interpretazione profonda di Kate e Leo DiCaprio. Ancora oggi continuiamo a sognare quando pensiamo all’amore puro e anche sfortunato di Jack e Rose.

Ragione e sentimento

Ragione e sentimento, è basato sull’omonimo romanzo di Jane Austen, Kate Winslet in questo film meraviglioso, interpretava la giovane Marianne, una delle figlie della signora Dashwood, caduta in disgrazia dopo la tragica morte del facoltoso marito. Insieme alla Winslet (che ottenne una nomina agli Oscar per la sua interpretazione), hanno preso parte al cast nomi d’eccellenza quali Alan Rickman ed Emma Thompson.

Revolutionary Road

Ovviamente sulla sintonia e il feeling dell’accoppiata Winslet/DiCaprio puntano ormai tutti. Anche perché il successo è assicurato. La trama di Revolutionary Road è incentrata sul declino di una coppia inizialmente piena di vita, gioia e di progetti futuri che rimarrà però bloccata negli stereotipi della famiglia di ceto borghese. Ovviamente questo amore sfocerà in tragedia. Kate Winslet per la sua interpretazione fu premiata con un Golden Globe e un premio Bafta.

Se Mi Lasci Ti Cancello

Questo film romantico è un capolavoro del regista Michel Gondry e dello sceneggiatore Charlie Kaufmann, i quali hanno creato una storia diversa dal solito ma talmente intensa da fargli vincere un Oscar. In Se Mi Lasci Ti Cancello, Kate Winslet interpreta la giovane Clementine Kruczynski, amata follemente dal protagonista Joel Barish, alias Jim Carrey. Dopo la rottura della loro storia, Joel non potendo vivere senza la sua amata, tenterà addirittura di cancellare ogni ricordo di lei dalla sua mente. Ovviamente il finale prenderà una piega del tutto inaspettata.

L’amore non va in vacanza

Che dire su L’amore non va in vacanza? Film fantastico, pieno di amore e comicità, che tocca argomenti tristi in maniera delicata e profonda. La trama fila perfettamente senza intoppi anche grazie all’accoppiata vincente Kate Winslet/ Jack Black e Cameron Diaz/Jude Law.