Slumberland – Nel mondo dei sogni: cosa sappiamo del film con Jason Momoa

Il regista Francis Lawrence è famoso a livello internazionale per l’horror Constantine dall’omonimo fumetto, il post-apocalittico Io sono leggenda con Will Smith, il dramma romantico Come l’acqua per gli elefanti a cui si aggiungono tre film della saga di Hunger Games e il thriller di spionaggio Red Sparrow. Francis Lawernce dirige “Slumberland” da una sceneggiatura di Michael Handelman & David Guion. Slumberland è una versione cinematografica del fumetto “Little Nemo in Slumberland” di Winsor McCay del 1905.

Rispetto al fumetto originale, che vede protagonista un ragazzino di nome Nemo, la serie tv di Netflix presenta come protagonista femminile una ragazza di 11 anni di nome Nema, che vive in un faro con lo zio, dopo che il padre scompare. Rispetto al fumetto originale, anche il look di Flip di Jason Momoa è stato modificato totalmente rispetto alla “creatura alta quasi tre metri, metà uomo e metà bestia con una pelliccia ispida e lunghe zanne ricurve” descritta nel fumetto originale.