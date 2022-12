White Lotus, le scene cancellate della serie con Sabrina Impacciatore

Sabrina Impacciatore ha svelato le scene cancellate della serie tv White Lotus che gli spettatori non vedranno mai ma che è comunque interessante conoscere.

Quando vengono realizzate le riprese di film e serie tv, per fare in modo che la trama “fili” alla perfezione, molte volte anche se vengono girate scene in più, queste vengono poi cancellate se ritenute poco coerenti con la storia.

Ed è quello che è successo anche alla serie tv americana White Lotus, la quale ha “perso per strada”, diverse battute non ritenute necessarie. Una delle attrici della serie tv, Sabrina Impacciatore, svela quali sono state (alcune) le scene tagliate dal regista.

Sabrina Impacciatore aveva detto No a White Lotus

White Lotus per chi non lo sapesse, è una serie tv americana, creata e diretta in tutto e per tutto da Mike White. Inizialmente pensata per essere una miniserie, grazie al successo ottenuto, la HBO l’ha rinnovata per una seconda e una terza edizione, ancora in lavorazione.

La trama verte sulle esperienze degli ospiti e dei dipendenti di un resort in una lunga e intensa settimana di vacanze. In questi giorni verranno svelati altarini e segreti oscuri dei personaggi e della location dove risiedono. La seconda stagione essendo ambientata in Sicilia, il regista ha voluto chiedere la presenza di alcune attrici italiane, come la comica e attrice Sabrina Impacciatore.

All’inizio Sabrina per via dei suoi numerosi impegni aveva declinato l’offerta, ma su insistenza del suo agente, decise di vedere la prima stagione per farsi un’idea. Capì subito che questa era una grande opportunità per lei, per il suo curriculum e per crescere maggiormente come attrice: “…Era l’idea di cinema che più mi corrispondeva, sono rimasta folgorata, non avevo mai visto nulla che somigliasse a questa serie, in cui c’è una satira feroce della società, ma c’è anche il dramma, la commedia, il thriller, tutto.

È uno di quei ruoli che possono cambiare il corso di una carriera, quando l’ho realizzato, quella notte, mi sono detta: deve essere mio, ora o mai più”.

Le rivelazioni di Sabrina Impacciatore

White Lotus 2 è ambientata in Sicilia e qui potremo trovare la bella Sabrina Impacciatore nelle vesti di Valentina, la manager del resort dove sarà ambientata la storia. La Impacciatore ha parlato delle scene cancellate della serie tv, tra cui una incentrata sul suo personaggio e sul fatto di essere stata sposata con un uomo. Essendo che Valentina avrà la sua prima esperienza sessuale con una donna, forse questo aneddoto sarebbe stato interessante.

Un’altra scena che è stata tagliata raffigurava il personaggio di Sabrina Impacciatore che si dirigeva dalle prostitute e gli diceva: “Capisco cosa state facendo, e sto dalla parte di voi ragazze”.

L’ultima di cui ha parlato Sabrina riguardava la prima stagione quando lei non era ancora presente in cui Armond parla con Belinda e gli rivela di aver sempre voluto fare l’attore. Questo aneddoto guidò Murray Bartlett nell’interpretazione del suo personaggio.