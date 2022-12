10 film iconici che hanno la “morte” nel titolo

Nella storia della cinematografia ci sono tantissimi film il cui nome è diventato iconico. Eccone dieci che racchiudono il termine “morte” nel titolo.

Qual è il vostro film preferito? Nella storia del cinema mondiale, oggi ci sono centinaia di pellicole che sono diventate iconiche e famosissime. Molti film sono diventati famosi non solo grazie alla trama e al cast, ma anche grazie al titolo azzeccatissimo. Abbiamo pensato di raccoglierne dieci che hanno la parola “morte” o i suoi derivati nel nome. Non si tratta per forza di film che trattano della morte come tema principale. Per questo articolo ci rifaremo ai titoli originali e non agli adattamenti in italiano!

Death Race 2000 (Anno 2000 – La corsa della morte)

Uscito nel 1975, questo film è ambientato in un futuro distopico nel quale il pubblico si intrattiene con la messa in onda di gare automobilistiche mortali. Qui i piloti ogni anno devono attraversare gli ex Stati Uniti travolgendo i pedoni e uccidendosi, guadagnando punti.

Deadpool

La saga di Deadpool è iniziata nel 2016 e ha come protagonista un antieroe decisamente fuori dagli schemi. La morte, la violenza e uno sguardo cinico sulla società sono i protagonisti delle pellicole.

Die Another Day (La morte può attendere)

Uscito nel 2002, si tratta del quarto e ultimo film della mitica saga di James Bond con protagonista Pierce Brosnan. Dal 2006 al 2021 il testimone è passato a Daniel Craig. Dopo il suo ritiro, non si sa ancora chi sarà il nuovo agente 007.

Die Hard

Cult della storia del cinema, Die Hard è una saga poliziesca e d’azione durata 25 anni e che ha reso Bruce Willis famoso in tutto il mondo.

Dead Poets Society (L’attimo fuggente)

Se cercate un film con un insegnante come protagonista, non potete non vedere Dead Poets Society (L’attimo fuggente in italiano). Con la sua interpretazione Robin Williams ha influenzato studenti e docenti di più generazioni.

Dead Ringers (Inseparabili)

Uscito nel 1988, Dead Ringers (Inseparabili) racconta la storia dei gemelli monozigoti Beverly ed Elliot Mantle (Jeremy Irons), ossessionati dalla ginecologia e dalle gravidanze gemellari. La loro passione cresce al punto da diventare pericolosa…

Death Proof (A prova di morte)

Sicuramente uno dei film di Quentin Tarantino più violenti, anche se non uno dei suoi più famosi.

Death in Venice (Morte a Venezia)

Capolavoro di Luchino Visconti del 1975 e tratto dal romanzo di Thomas Mann, Death in Venice (Morte a Venezia) ha reso il giovanissimo Björn Andrésen in tutto il mondo. L’attore ha dichiarato più volte di aver ricevuto diverse attenzioni indesiderate dopo l’uscita della pellicola.

Dead Man

Forse non il film più famoso di Johnny Depp, è uscito nel 1995 ed è ambientato nell’Ottocento e vede l’attore nei panni di un contabile costretto a trasferirsi in una citta ostile.

Dead Alive (Gli schizzacervelli)

Conosciuto anche come Braindead, Dead Alive (Gli schizzacervelli) è uscito nel 1992 ed è un film a metà tra lo splatter e il comico di Peter Jackson, ambientato durante un’apocalisse zombie.

Quale tra questi è il vostro preferito?