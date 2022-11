Chi è Aaron Taylor-Johnson, il favorito come nuovo 007

Dopo l’abbandono di Daniel Craig, chi sarà il nuovo James Bond? Secondo alcune voci, un candidato papabile è Aaron Taylor-Johnson.

Da diversi mesi sono in corso le selezioni per trovare il nuovo volto di James Bond. L’attore Daniel Craig, che lo ha interpretato dal 2006 al 2021, infatti, non ci sarà più nei prossimi film. Dopo aver rinunciato al ruolo dello storico 007, adesso ha iniziato la nuova saga di Knives Out, dove veste i panni del protagonista, il detective Benoit Blanc.

La produzione sta quindi cercando un nuovo attore per i prossimi capitoli della saga dell’agente segreto più famoso di sempre. Jessica Chastain si è dimostrata disponibile per ricoprire un possibile ruolo da antagonista, ma in realtà non c’è ancora nulla di confermato. Si esclude anche Hugh Jackman, che circa vent’anni fa era stato selezionato prima di Daniel Craig, ma che rifiutò per concentrarsi su X Men e il suo Wolverine.

Gira la voce, come sostiene The Sun, tuttavia, che un candidato papabile potrebbe essere Aaron Taylor-Johnson. Ma chi è questo giovane attore inglese? Ecco qualche informazione su di lui.

Aaron Taylor-Johnson sarà il nuovo James Bond?

Come riportato da The Sun, Aaron Taylor-Johnson sarebbe salito nella cima dei candidati preferiti dopo aver brillantemente sostenuto un provino segreto con i produttori della saga. Il giornale ha riportato: “Aaron è andato a fare un provino per essere il prossimo Bond a settembre, i produttori e Barbara lo hanno amato. Ora è uno dei favoriti“.

Ma chi è Aaron Taylor-Johnson? L’attore è inglese e ha 32 anni. Ha iniziato a farsi notare grazie alla sua interpretazione di John Lennon nel film biografico Nowhere Boy nel 2009, quando aveva solo 19 anni. In seguito, nel 2012 ha sposato la regista Sam Taylor-Wood, dalla quale ha ereditato il cognome. Nel 2010 ha recitato come protagonista in Kick Ass e Kick Ass 2, film tratti dall’omonima serie di fumetti americana.

In seguito, ha affrontato numerosi generi diversi. Ha recitato in un altro cinecomic con Avengers: Age of Ultron nel ruolo di di Quicksilver, nel fantascientifico Godzilla nel 2014, e in film d’autore come Le belve di Oliver Stone. Si aggiungono alla lista Anna Karenina di Joe Wright, Animali notturni di Tom Ford e Tenet di Christopher Nolan. Più di recente ha lavorato anche al fianco di un divo del cinema come Brad Pitt nel film d’azione Bullet Train. Ancora non si sa se la parte sarà sua. Altri papabili candidati sono Regé-Jean Page, Henry Cavill, Tom Hardy e Idris Elba.