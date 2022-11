I 10 mentori della storia del cinema da cui imparare qualcosa

Quali sono i dieci mentori più ricordati nella storia del cinema? Ecco la nostra lista.

Il mentore è una figura fondamentale in un film. Si tratta del personaggio che aiuta il protagonista a crescere e ad avere fiducia in se stesso, fino a diventare più forte e in grado di affrontare il nemico di turno o, più semplicemente, i problemi della vita, a seconda del genere della pellicola. Nella storia del cinema esistono tantissimi mentori, più o meno famosi: ecco dieci esempi.

Harry Hart – Kingsman, Secret Service

Interpretato da Colin Firth, l’agente Kingsman è un uomo intelligente, affascinante e brillante, in grado di combattere con qualsiasi arma. La sua relazione mentore-discepolo con Eggsy (Taron Edgerton) è sicuramente una delle più ricordate.

Mushu – Mulan

Citando anche i film d’animazione, non possiamo non nominare Mushu (Eddie Murphy in originale) il draghetto che aiuta Mulan non solo a infiltrarsi nell’esercito cinese, ma anche a salvare tutta la Cina dall’invasione unna.

Tony Stark – Marvel Cinematic Universe

Tony Stark (Robert Downey Junior) non è solo un intelligentissimo ingegnere e al tempo stesso Iron Man, ma sa essere un mentore al pari di un padre con il giovanissimo Peter Parker (Tom Holland) aka Spiderman. I due hanno un vero rapporto padre-figlio.

Professor Charles Xavier – X Men

Nonostante sia un personaggio negativo che ha commesso numerose azioni discutibili, il geniale professor Charles Xavier (Patrick Stewart) è anche un ottimo insegnante e mentore, dal momento che aiuta tantissimi mutanti ad accettare se stessi e a trovare il proprio posto nel mondo.

Yoda – Star Wars

Come non citare anche Yoda, il primissimo insegnante del giovane Luke Skywalker (Mark Hamill) nella saga di Starwars? Sempre pronto a incoraggiare il ragazzino, è sicuramente uno mentori più ricordati della storia del cinema.

Mary Poppins

Forse non si sarà occupata di allenare un giovane padawan, ma anche Mary Poppins (Julie Andrews) è un’ottima insegnante. Soprattutto se si pensa a quanto diventi una figura fondamentale per i piccoli Jane (Karen Dotrice) e Michael (Matthew Garber).

Sean Maguire – Will Hunting, Genio ribelle

Robin Williams ha interpretato il ruolo di insegnante e mentore in numerosi film, ma uno dei più riusciti è sicuramente quello di Sean Maguire in Will Hunting – Genio ribelle. Il suo rapporto con il giovanissimo e geniale Will Hunting (Matt Damon) è storico.

Parlando di Robin Williams, non si può non ricordare anche il suo ruolo dell’insegnante di letteratura John Keating in L’attimo fuggente. La scena in cui invita i ragazzi a ribellarsi e a salire sui banchi è iconica.

Minerva McGranitt – Harry Potter

Di mentori e docenti Harry Potter ne ha avuti molti, ma una menzione speciale va sicuramente alla professoressa McGranit (Maggie Smith), insegnante di Trasfigurazione e maga potentissima. Con lei, Harry ha quasi un rapporto madre-figlio.

Maestro Miyagi – Karate Kid

Infine, ecco il mentore probabilmente più ricordato di sempre. Com’è possibile dimenticarsi del maestro Miyagi (Pat Norita) e del suo allievo Daniel (Ralph Macchio)? “Metti la cera, togli la cera”: uno degli insegnamenti più iconici per imparare il karate.