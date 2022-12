Aiuto! È Natale! trailer e trama del nuovo film con Richard Dreyfuss

Al cinema c’è la nuova commedia natalizia con l’attore Richard Dreyfuss: ecco sappiamo di Aiuto! È Natale!

Dal 1° al 7 dicembre sarà disponibile al cinema Aiuto! È Natale! (Save Christmas in inglese) la nuova commedia natalizia che vedrà Richard Dreyfuss come protagonista. Il film è di produzione italiana, ma include un cast internazionale: proprio Richard Dreyfuss avrà il ruolo principale, ovvero quello di Babbo Natale. Un ruolo ben diverso da quello che lo ha reso famoso al grande pubblico più di trent’anni fa ne Lo squalo e Incontri ravvicinati del terzo tipo.

Il film si presenta come una commedia natalizia molto classica e prevede il solito scontro. Da una parte, i personaggi che amano fortemente il Natale e, dall’altra, quelli che invece lo detestano e non credono nella magia delle feste. In questo caso al centro della storia ci sarà una famiglia: un nonno, due figli e un padre. Proprio il papà non vuole sentire parlare di Natale, a causa di un passato triste e difficile, quando era costretto a passare le feste nella solitudine.

Da qui, la parte fantasy: Babbo Natale è tenuto in ostaggio da un “mostro” e i ragazzini e il nonno dovranno risolvere otto enigmi e indovinelli digitali per liberarlo. Un film non solo natalizio, ma anche avventuroso e, perché no, educativo.

Aiuto! È Natale! Curiosità del nuovo film natalizio con Richard Dreyfuss

Il Natale non rappresenta solo le riunioni in famiglia, le ferie e i cenoni, ma anche l’arrivo al cinema e in televisione di tantissimi film natalizi: commedie per bambini e ragazzi, commedie romantiche e, ogni tanto, anche qualche film horror. Questa volta Richard Dreyfuss ha deciso di recitare in una pellicola per tutta la famiglia: per questo Natale hanno avuto la stessa idea anche Will Ferrell (con Ryan Reynolds) e Lindsay Lohan.

Aiuto! È Natale! comprende un cast internazionale: non solo Richard Dreyfuss, ma anche Valeria Bilello, Judd Nelson, Nathan Cooper, Lorenzo McGovern Zaini e Charlotte Gentile. Il film è stato girato interamente in Italia, più precisamente a Roma e per questo prevede molte scene montate tramite green screen per simulare i classici paesaggi innevati del Polo Nord.

Il regista è Kristoph Tassin, che è al suo secondo lungometraggio dopo Watch Them Fall, una pellicola completamente diversa: un thriller, con protagonista l’attore Marco Bocci. La sceneggiatura è stata scritta da Andrea Iervolino e le musiche sono del compositore Vittorio Giannelli. Una collaborazione tutta internazionale per un prodotto, senza dubbio, di grande qualità.