5 film di Natale da vedere su Disney Plus

Mettetevi comodi sul divano. Ecco una carrellata di 5 film cult da vedere nelle feste natalizie su Disney Plus.

La piattaforma streaming Disney Plus ha un catalogo vasto e la scelta di film di Natale si fa ormai ardua. Vedere i film di Natale su Disney Plus è un’esperienza da condividere con tutta la famiglia! Oggi ti consigliamo 5 titoli, diventati cult, della tradizione natalizia, per grandi e piccini… Prendi nota!

Mamma ho perso l’aereo (1990)

Prodotto da John Hughes e diretto da Chris Columbus, Mamma ho perso l’aereo è un vero cult dei film natalizi. La vicenda, divertente, è ambientata a Chicago. Qui una numerosa famiglia americana, i McCallister, decide di trascorrere le festività natalizie a Parigi. Il più piccolo dei loro figli, Kevin, viene continuamente deriso rimproverato dai familiari. Il mattino seguente nella casa affollata regna il caos più totale e, nella fretta di perdere l’aereo, i genitori McCallister non si rendono conto di aver lasciato a casa il piccolo Kevin.

Il piccolo, svegliandosi e trovando la casa vuota, non crede ai suoi occhi: il suo sogno di avere casa libera si è appena avverato. Tutto scorre tranquillo fino a quando il bambino scopre le intenzioni di due ladri alquanto maldestri e malvagi, Harry Lime e Marv Merchants che, convinti che l’intera famiglia McCallister si trovi in Francia, sono decisi a svaligiare la loro casa. Kevin riesce inizialmente a tenerli lontani con qualche stratagemma da lui ideato, facendo credere loro che in casa ci siano anche i suoi familiari. Ma successivamente Harry e Marv capiscono che il bambino è solo e decidono ugualmente di introdursi nella casa la sera della vigilia di Natale… Il resto è da vedere!

A Christmas Carol (2009)

Il film è un adattamento spettacolare della Disney del famoso romanzo di Dickens. Il vecchio e avaro Scrooge è un ricco insensibile e avaro che non ha alcuna intenzione di condividere le gioie del Natale con nessuno. Per lui il Natale è solo un giorno in cui deve pagare Bob, il suo dipendente, che resterà però a casa. La notte della vigilia compare però, terrorizzandolo, il fantasma del suo socio in affari Marley, morto sette anni prima. Marley gli annuncia l’arrivo di tre Spiriti. Uno gli mostrerà i suoi Natali passati, uno quello presente e l’ultimo quello futuro in cui lui sarà morto e nessuno avrà un buon ricordo della sua esistenza. La lezione gli servirà.

Nightmare before Christmas (1993)

Il film natalizio è segnato dal genio di Tim Burton. Non è Natale senza Jack Skeleton. Un giorno, mentre sta camminando nel bosco con il suo cane Zero, s’imbatte in un cerchio di alberi, ognuno con una porticina nel tronco. Quella che Jack decide di aprire ha un albero di Natale disegnato sopra. Una volta entrato, viene catapultato in un mondo parallelo, completamente innevato, dove tutto è addobbi e decorazioni natalizie. Il signore di Halloweentown decide di prendere il posto di Babbo Natale per preparare i doni per la festa più attesa di tutti i bambini. Il sovrano delle zucche, innamorato di Sally è stanco di spaventare il prossimo ed è alla ricerca di nuovi stimoli nella sua vita. Preparatevi ad immergervi nelle atmosfere gotiche di questo meraviglioso cult. Riuscirà Jack a calarsi nei panni di Babbo e coinvolgere i cittadini in questa nuova festività?

Frozen – Il regno di ghiaccio (2013)

La regina delle nevi di Hans Christian Andersen dal 2013 è un film Disney, sotto forma del successo mondiale Frozen. Elsa e Anna sono due principesse del Regno di Arendelle, situato su un fiordo. Dalla personalità più complessa, più strutturata e a tratti difficile da decifrare. Rimaste orfane, Elsa diventa regina del regno. Un giorno, però, il magico potere di Elsa di poter comandare la neve e il ghiaccio vacilla e per poco ferisce a morte la piccola Anna. Elsa, paralizzata dal suo dono/maledizione la trasforma in una eremita. Si allontana da sua amata sorella e nel giorno della sua incoronazione fa piombare il regno in un inverno senza fine. Sarà proprio Anna a mettersi alla ricerca di Elsa, fuggita lontano da tutti, per chiederle di tornare e portare l’atteso disgelo. Complici della missione, Kristoff, della sua renna Sven e Olaf.

Topolino e la magia del Natale (1999)

Natale significa trascorrere la festa insieme alla famiglia e agli amici del cuore. Questo è il fulcro del film della Disney del ’99. Un film che insegna l’amore verso il prossimo. Protagonisti del film di animazione, Topolino, Minny, Qui, Quo, Qua e Paperino, quali ci insegnano che è sempre possibile fare qualcosa di buono per gli altri.