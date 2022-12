Ant-Man 3: una nuova featurette sul viaggio di Scott Lang

I Marvel Studios hanno da poco pubblicato un nuovo breve filmato per la promozione del prossimo film del Marvel Cinematic Universe Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

Il prossimo capitolo dell’infinito universo dell’MCU sarà rappresentato dal terzo film dedicato alla figura di Ant-Man, supereroe interpretato sul grande schermo da Paul Rudd.

Manca ormai molto poco ad un nuovo atteso capitolo del Marvel Cinematic Universe. Il prossimo febbraio arriverà infatti nella sale cinematografiche il terzo film dedicato al supereroe Ant-Man.

Impegnati nel lavoro di promozione della pellicola che si intitola Ant-Man and The Wasp: Quantumania, i Marvel Studios hanno da poco rilasciato un video dal titolo di The Legacy of Ant-Man.

The Legacy of Ant-Man

La featurette in questione pone al centro l’intero viaggio compiuto fin qui dal nostro protagonista, dal primo film in cui ha finalmente fatto la sua comparsa a questo Quantumania.

Il video parte dunque con Ant-Man che lascia la prigione nella quale è rinchiuso all’inizio della prima pellicola a lui dedicata. A partire da lì, passano rapidamente in rassegna alcuni dei momenti più significativi che hanno visto coinvolto il nostro eroe, dalle avventure in Captain America: Civil War, incentrato prevalentemente sullo scontro tra le due fazioni capitanate da Capitan America e da Iron Man, passando per Ant-Man and The Wasp fino ad arrivare ad Avengers: Endgame, in cui Scott Lang gioca un ruolo decisivo nella vittoria degli Avengers contro il terribile Thanos.

Il video termina infine mostrando brevemente quello che sarà l’antagonista della prossima uscita, ovvero Kang il Conquistatore.

Ant-Man 3: alla regia ancora Peyton Reed

Ant-Man and The Wasp: Quantumania, in uscita nelle sale cinematografiche italiane il 15 febbraio 2023 e primo film della fase 5 del Marvel Cinematic Universe, sarà diretto ancora una volta da Peyton Reed, mentre la sceneggiatura è opera di Jeff Loveness.

Per quanto riguarda il cast, insieme agli immancabili Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man) ed Evangeline Lilly (Hope Van Dyne/Wasp), ci sarà ancora una volta Michael Douglas (Henry Pym) insieme a Michelle Pfeiffer (Janet Van Dyne) e a Jonathan Majors, che interpreta l’antagonista Kang.

Alcune curiosità sul film

Quella di Ant-Man è la seconda trilogia ad essere interamente diretta da un unico regista dopo quella di Spiderman, che dal 2017 al 2021 ha visto alla regia per i suoi tre film sempre Jon Watts.

Questo film è stato girato in contemporanea con Thor: Love and Thunder (2022) e The Marvels aka Captain Marvel 2 (2023), e soprattutto questo sequel introdurrà sul grande schermo il personaggio di Kang, un essere capace di viaggiare tra gli universi e nel tempo e che aveva già fatto una prima comparsa sul finire della prima stagione della serie tv su Loki.