Il film di Natale di Will Ferrell dopo Elf

Il famoso attore Will Ferrell tornerà con un nuovo film di Natale dopo Elf. Ecco cosa ha dichiarato.

Il Natale è uno dei periodi più belli dell’anno non solo per le feste, il cibo e il tempo in famiglia, ma anche per i numerosi film a tema che vengono proposti ogni volta. Alcuni sono diventati dei veri e propri cult del genere, basti pensare a Una poltrona per due o Miracolo sulla 34sima strada. Un altro classico è sicuramente Elf, uscito nelle sale italiane nel 2003. In italiano, il titolo è stato allungato con Un elfo di nome Buddy. Ve lo ricordate? Lo avrete visto sicuramente.

Il film racconta di Buddy, un uomo di circa trent’anni cresciuto al Polo Nord, insieme a Babbo Natale e ai suoi elfi. Nato nel mondo degli umani e affidato in un orfanotrofio ancora neonato, il piccolo finisce nella borsa dei regali di Babbo Natale durante la notte del 24 dicembre e viene così portato al suo laboratorio. Qui, gli elfi decidono di adottarlo e di farlo crescere insieme a loro.

Una volta adulto, Buddy capisce di non essere un elfo e quindi decide di recarsi a New York per conoscere i suoi veri genitori. La madre è morta, ma il padre è un uomo molto importante, che lavora per un’importante casa editrice per bambini che sta affrontando un periodo di crisi.

Da chi è interpretato l’elfo? Ovviamente da Will Ferrell. L’attore recentemente ha dichiarato che tornerà a lavorare a film a tema natalizio.

Will Ferrell, in arrivo un altro film di Natale dopo Elf?

Senza dubbio Will Ferrell è uno degli attori americani più conosciuti. La sua carriera procede con successo da più di trent’anni e ha recitato in numerose commedie. Di recente, ha dichiarato che tornerà a lavorare ai film di Natale, dopo l’allegra pellicola uscita ormai quasi vent’anni fa.

Presto, infatti, uscirà al cinema Spirited, un musical natalizio che si ispira al celebre romanzo Il canto di Natale di Charles Dickens. Al film parteciperà anche il collega Ryan Reynolds, e non si soffermerà in particolare sul personaggio dell’avido Scrooge, come nel libro originale, ma si concentrerà sui tre fantasmi che gli fanno visita.

Will Ferrell, infatti, interpreterà proprio uno di questi, ovvero lo Spirito del Natale presente, mentre Ryan Reynolds sarà il protagonista. Per il resto, sappiamo che il cast comprenderà altri nomi importanti come Sunita Mani, Octavia Spencer, and Patrick Page.