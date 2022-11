Quattro film horror di Natale da vedere su Netflix

Può sembrare un ossimoro ‘periodo natalizio’ e ‘cinematografia horror’, ma non lo è. Ti consigliamo quattro film horror da guardare su Netflix durante le vacanze natalizie.

Affrontare le festività natalizie con il brivido che solo un horror dà, non è da tutti. I titoli celebri che raccontano il Natale in versione dark non sono poi così pochi. E non parliamo di film tranquilli come A Night Before Christmas, ma di pellicole davvero inquietanti. Per chi ama il genere, ecco 4 film horror a tema natalizio.

Black Christmas – Un Natale rosso sangue (1974)

È considerato una delle pietre miliari del cinema horror, a livello internazionale. L’intera trama narrativa si svolge nel periodo natalizio. Un convitto di donne è terrorizzato da uno sconosciuto, maniaco omicida, il quale sceglie le sue vittime tra le ospiti di una pensione di studentesse. Le ragazze del convitto ricevono delle telefonate oscene e inquietanti (particolare che ha ispirato anche un altro horror più recente, Scream) e poi vengono uccise in un secondo momento, durante la pausa natalizia. Il film originale è di qualche anno fa, del 1974, è stato diretto da Bob Clark. Nel 2006 ne è stato realizzato anche un remake per la regia di Glen Morgan.

Christmas Evil (1980)

Adatto ai più coraggiosi, il film horror ruota principalmente attorno agli atteggiamenti psichici del protagonista. Harry Stadling è il protagonista, ossessionato dalla figura di Babbo Natale che lega ad alcuni ricordi spiacevoli della sua infanzia. Nel corso della storia, Harry vive una sorta di catarsi che lo porta a immedesimarsi in questa figura che odia e ma che ama al tempo stesso. La narrazione agisce su due livelli: uno che riguarda le turbe del protagonista, la sua vita e i suoi legami e dall’altro la sua follia omicida. Una storia che nasconde, in fondo, un problema di emarginazione sociale. Nel Regno Unito, Christmas Evil è stato, per un periodo, addirittura soggetto a censure a causa di scene sessuali esplicite e altre eccessivamente violente.

Anna and the Apocalypse (2017): la trama ufficiale

La placida esistenza della cittadina scozzese di Little Heaven viene interrotta dall’arrivo di un’orda di morti viventi che minacciano l’ormai prossimo Natale. Anna e i suoi amici decidono allora di affrontare gli zombie con tutte le loro energie.

Krampus – Natale non è sempre Natale (2015 )

Krampus è ambientato durante la sera della vigilia di Natale. Una sera apparentemente tranquilla, con la consueta riunione di famiglia, che non crede più nella semantica del Natale. La cena viene interrotta da un improvviso blackout. Da quando la luce va via, una serie di eventi strani e di aggressioni violente iniziano a travolgere i presenti. Durante la trama, si scopre che il colpevole di tutto questo non è altro che il Krampus, un demone che punisce chiunque non creda più nello spirito del Natale.

L’unico che viene risparmiato dalle angherie è infatti Max, il più piccolo della famiglia, che il giorno dopo si risveglia nel suo letto e – ritrovando tutti al piano di sotto, in apparente normalità – scopre che si trattava di un brutto sogno…