Elodie e Andrea Iannone innamorati: la foto su Instagram

Dopo la separazione da Marracash, la cantante Elodie ha iniziato una nuova relazione con il pilota Andrea Iannone: l’ultima foto postata su Instagram è dolcissima.

Senza dubbio, Elodie è una delle cantanti più famose degli ultimi anni. Coltivava il sogno di lavorare nel mondo discografico da quando era giovanissima e questo l’ha spinta a provare a partecipare a X Factor quando aveva solo diciotto anni. La sua strada nello show è stata breve e, per raggiungere il vero successo, ha dovuto aspettare il 2015, quando è entrata nella scuola di Amici.

Grazie al programma di Maria De Filippi è diventata famosissima e nel tempo questa popolarità non ha fatto altro che aumentare. Come ogni vip, ha fatto sempre parlare di sé anche per la sua vita sentimentale e degli amori che l’hanno caratterizzata. Sicuramente, la sua relazione più nota è stata quella con il rapper Marracash. I due sono stati insieme per alcuni anni e diversi mesi fa si sono lasciati mantenendo un buon rapporto.

Adesso l’artista ha cominciato una nuova storia d’amore con Andrea Iannone, noto pilota motociclistico. I due si sono conosciuti durante la scorsa estate con una vacanza in Sardegna e adesso sono innamoratissimi. Lo testimonia anche la foto che hanno pubblicato solo poche ore fa sui social.

Elodie e Andrea Iannone, la foto intima

Elodie e Andrea Iannone si sono conosciuti durante una vacanza in Sardegna organizzata da alcuni amici in comune, tra cui la conduttrice televisiva Diletta Leotta. Sebbene siano entrambe delle persone piuttosto riservate, la cantante ha deciso di pubblicare sul proprio profilo Instagram una foto molto intima.

Questa story, infatti, li vede sereni e felici sotto le coperte, dimostrando che tra i due c’è una forte passione, non solo un grande amore. La coppia viaggia spesso insieme, infatti i paparazzi li hanno avvistati più volte tra Milano e Lugano (dove abita lui), ma di recente sono stati anche in vacanza a Madrid e a Vasto, in Abruzzo, dov’è nato il pilota.

Tempo fa la cantante è stata ospite a Verissimo e durante l’intervista con Silvia Toffanin ha ammesso non solo la relazione, ma anche che si stava innamorando. “Io e Andrea ci conosciamo da un mese, ci stiamo frequentando, è una bella frequentazione. Stiamo bene, parliamo molto, dobbiamo darci il tempo di conoscerci. È tutto da scoprire“. Da questa confessione è ormai passato diverso tempo e sembra proprio che questo sentimento sia diventato ancora più forte.