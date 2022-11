Robert Downey Jr. pelato sul red carpet e i fan lo vogliono nei panni di Lex Luthor

Dimenticatevi l’aspetto che eravamo ormai abituati a vedere per quanto riguarda il bellissimo Robert Downey Jr. Dopo “la pelata” sfoggiata ai red carpet, possiamo dire (purtroppo) all’unanimità che Iron Man sia veramente morto.

Robert Downey Jr., famoso soprattutto per il suo ruolo dell’eroe Marvel Iron Man e Sherlock Holmes, ha letteralmente sconvolto i fan quando è apparso sul red carpet per l’Academy Of Motion Picture Arts And Sciences 13th Governors Awards, completamente pelato.

Ormai siamo abituati da molto a vederlo con quel look perfetto che l’ha reso uno degli uomini più sexy di sempre, capello folto, ciuffo vaporoso e barbetta curata. Il nuovo hair look mostrato però fa sperare i fan di vederlo nei panni di un cattivo molto famoso del mondo DC.

A tutto c’è una spiegazione…

Tranquilli, Robert Downey Jr. non ha né problemi ai capelli come è stato ipotizzato né ha qualche strana malattia, semplicemente ha deciso di rasarsi i capelli per interpretare al meglio il suo nuovo personaggio della serie HBO The Sympathiser.

Robert viene definito un ottimo attore e ci sarà un motivo se ha ricevuto questo epiteto, si è sempre voluto cimentare profondamente in ogni ruolo da lui interpretato. Anche in questo caso, non ha acconsentito a indossare l’apposita calotta cinematografica che si usa in questi ruoli, ma ha voluto rasarsi i capelli veramente.

A tal proposito con un simpatico siparietto in famiglia, documentato e postato sulla sua pagina social, ha lasciato “l’amaro” compito ai figli che si sono divertiti molto. Dopo averlo rasato perfettamente, gli hanno anche dipinto una zucca in testa in quanto erano vicini alla festa di Halloween. Un Robert sconsolato ha terminato il video dicendo: “Le cose che facciamo per il nostro lavoro… e per i nostri figli…”.

Quello che Robert pensa di The Sympathiser

Svelato quindi il mistero dell’apparizione di Robert Downey Jr ai red carpet con un look completamente diverso. Sempre molto elegante, ha sfilato insieme alla sua bellissima moglie Susan Downey.

Per quanto riguarda il motivo di questo “colpo di testa”, come appunto dicevamo, Robert si è rasato i capelli per interpretare uno dei protagonisti della serie The Sympathiser, ispirata all’omonimo romanzo scritto da Viet Thanh Nguyen e vincitore del Premio Pulitzer Fiction nel 2016.

Il figlio di Robert Downey Sr., è molto elettrizzato da questo progetto: “…per quanto mi riguarda, la grande possibilità che mi è stata data di interpretare un ruolo complesso come quello del mio personaggio sarà davvero stimolante”.

Oltre a The Sympathiser, Robert Downey Jr. sarà anche nel cast di Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan che uscirà nel 2023. Oltre a questi progetti, sono molti i fan che sperano che in agenda troverà posto (qualora lo chiamassero ovviamente) per inserire la sua partecipazione nel prossimo film di Superman come il cattivo e temibile Lex Luthor. Chissà se la DC Comics lo terrà in considerazione?