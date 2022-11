I Maneskin vincono gli American Music Awards nella categoria “Favorite Rock Song”

Il successo della band italiana più chiacchierata e seguita di questi ultimi anni sia qui che all’estero, i Maneskin, non ha intenzione di placarsi. Si portano “a casa” un nuovo premio di prestigio agli American Music Awards.

Che i Maneskin avessero avuto tutto questo successo in pochi lo pensavano. Forse anche loro, una volta vinta l’undicesima edizione di X Factor, non si erano immaginati una tale escalation con le loro canzoni. Eppure, è successo!

Siamo abituati a sentire il nome della loro band associata a premi di prestigio, per cui non ci stupiamo se agli American Music Awards, i Maneskin hanno vinto con un loro brano nella categoria “Favorite Rock Song”.

Un outfit che “spacca”

I Maneskin non ci possono ancora credere di aver vinto agli American Music Awards, con il loro brano Beggin, “strappando” la statuetta a molti artisti noti, nella categoria “miglior canzone rock”. Eppure sono riusciti anche in questa missione. Visibilmente emozionati, Damiano David, Ethan Torchio, Thomas Raggi e Victoria hanno ritirato il premio con un outfit molto particolare.

Ma di certo, non sarebbero i Maneskin se non avessero osato, come solo loro sanno fare. Per la parte di sopra nulla da dire, hanno indossato tutti abiti eleganti, camicia, giacca e cravatta, mentre per la parte di sotto hanno deciso di presentarsi tutti con un reggicalze, lasciando così gli slip in bella mostra. Ovviamente grazie alle loro canzoni e al loro sound che fa scatenare intere platee, gli è stata perdonata anche questa.

In lista per la categoria “Favorite Rock Song”, oltre ai Maneskin, c’erano artisti del calibro di Foo Fighters, Imagine Dragons, Kate Bush, Red Hot Chili Peppers e così via. Proprio per questo non stupiscono le parole emozionate rilasciate dal frontman Damiano durante la premiazione:

“Grazie a tutti, è bellissimo. Prima di tutto voglio dire che per noi, come italiani, nessuno avrebbe mai pensato che avremmo potuto ritrovarci tra alcuni dei migliori artisti al mondo. Quindi per noi questo è meraviglioso e dobbiamo ancora realizzare. Non ci saremmo mai aspettati di vincere in questa categoria agli American Music Awards, contro questi artisti immensi”.

In lista per i Grammy del 2023

In attesa del loro prossimo album “Rush”, in uscita per gennaio 2023 e della loro partecipazione ai Grammy del 2023, i Maneskin intanto aumentano le date per il prossimo tour italiano.

I biglietti sono andati sold-out in pochissime ore, motivo per cui Damiano e soci hanno deciso di raddoppiare le date.

I fortunati che riusciranno a comprare i biglietti, potranno ascoltarli non solo a San Siro il 24 e il 25 luglio 2023, ma anche allo Stadio Olimpico di Roma il 21 luglio 2023.