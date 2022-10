Diletta Leotta, ha un fratello molto facoltoso: conosciuto da molti vip

Sapevate che la showgirl Diletta Leotta ha un fratello molto ricco, che ha tantissime amicizie tra i personaggi famosi? Ecco chi è.

Da ormai diversi anni Diletta Leotta è una delle donne più famose nel mondo dello spettacolo. Fin da adolescente, coltiva la passione per il giornalismo e per lo sport e per questo, già da quando abitava ancora in Sicilia, sua terra d’origine, ha iniziato a lavorare in questo ambiente. Con il tempo, la sua passione è cresciuta insieme alla sua carriera, al punto da arrivare a collaborare con reti importanti come Sky Sport.

Oggi la conduttrice è molto nota non solo in televisione, ma soprattutto sui social. Su Instagram, in particolare, può essere considerata una vera e propria influencer, dal momento che ha quasi dieci milioni di follower. Sui social le piace pubblicare contenuti sulla sua vita professionale e privata e spesso posta anche foto e video insieme alla sua famiglia.

Alla sua famiglia è particolarmente legata. Il padre si chiama Rori ed è un avvocato civilista, uno dei più famosi di Catania, mentre la madre si chiama Ofelia. La giovane non è figlia unica, infatti ha un fratello maggiore con cui ha un bellissimo rapporto. Il fratello non lavora, come lei, nel mondo dello spettacolo, ma comunque è molto conosciuto in questo ambito: sapete perché?

Diletta Leotta, chi è il suo fratello famoso?

La bella Diletta Leotta ha cominciato a farsi notare nel mondo dello spettacolo quando era molto giovane, partecipando a numerosi concorsi di bellezza, tra cui Miss Muretto e Miss Italia. Non è arrivata molto avanti in queste competizioni, ma comunque non si è arresa e presto ha avuto successo.

Parallelamente, insieme alla sua carriera nel mondo televisivo, coltivava anche i suoi studi. Nel 2015, infatti, si è laureata in Giurisprudenza alla LUISS di Roma. Anche il fratello si è laureato, ma in Medicina: Mirko, infatti, è un chirurgo plastico molto stimato da pazienti e colleghi.

Il fratello maggiore della conduttrice si chiama Mirko, ma il cognome non è Leotta, bensì Manola. I due, infatti, non sono fratelli al cento percento, bensì fratellastri, in quanto lui è nato dal precedente matrimonio della mamma. Da questo matrimonio è nata anche un’altra sorella, Ambra Manola. Il medico è molto conosciuto nell’ambiente televisivo perché fa spesso interventi di chirurgia estetica o plastica ai vip. Come riportato da iodonna.it, gli interventi che gli chiedono di più sono al seno, alle labbra e al naso.