Elodie, dopo anni non frena la lingua su Maria De Filippi: “Lei è una…”

La cantante Elodie ha espresso la sua opinione sulla conduttrice televisiva Maria De Filippi: ecco cosa pensa realmente di lei.

Oggi senza dubbio Elodie è una delle cantanti italiane più famose. La sua carriera è cominciata molto presto, quando era giovanissima e lavorava come cubista nelle discoteche per finanziare il suo sogno. Dopo vari tentativi e una strada piena di ostacoli, la fama è arrivata nel 2015, dopo aver partecipato ad Amici. Dopo diversi anni dalla fine della sua edizione del talent, ha voluto parlare della conduttrice Maria De Filippi e spiegare cosa pensa veramente di lei.

Per l’artista la strada per il successo non è stata semplice e immediata e ha dovuto invece superare parecchi ostacoli per arrivare dov’è adesso. Non sono mancati i rifiuti: quando aveva solo diciotto anni provò a partecipare a X Factor, ma non ebbe buoni risultati nonostante un ottimo provino iniziale. Dopo quasi dieci anni da allora, ha deciso di riprovare con un altro talent e stavolta ha avuto successo: grazie ad Amici, infatti, la sua carriera nel mondo musicale è ufficialmente decollata.

La cantante è entrata nella scuola di canto e ballo più famosa di Canale 5 nel 2015, all’età di venticinque anni. All’epoca aveva un look totalmente diverso da oggi, infatti portava i capelli cortissimi e rosa. L’edizione fu vinta dal cantante Sergio Sylvestre, ma lei vinse il premio della critica e si classificò al secondo posto.

Elodie, l’opinione su Maria De Filippi

Per Elodie, quindi, partecipare e arrivare in finale ad Amici è stato un passo decisivo per la sua carriera discografica. Ma che rapporto ha con la presentatrice del talent show, Maria De Filippi? Non molto tempo fa l’artista è stata ospite a Da noi… a ruota libera, dove ha parlato di lei e del loro legame.

Alla conduttrice Francesca Fialdini, la cantautrice ha rivelato tutto ciò che pensa della moglie di Maurizio Costanzo. “Lei è una grande osservatrice, ti dà la possibilità di comportarti ed esprimerti come vuoi. Lei è una mamma… Ti osserva, ma tu sei libera di fare i tuoi passi. È stata più di una madre, giusta secondo i miei parametri“.

L’ex fidanzata del rapper Marracash ha infatti spiegato di stimare moltissimo la conduttrice bionda e di avere ancora con lei un legame molto forte e unito, fatto di stima reciproca, nonostante siano passati sette anni da quando era un’allieva della scuola di Mediaset.