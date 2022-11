Titanic: è proprio vero, Leonardo DiCaprio non voleva fare l’audizione

Sapevi che Leonardo DiCaprio non voleva fare l’audizione per il ruolo di Jack Dawson in Titanic?

Il regista canadese James Cameron ha conquistato i fan con i suoi film, da Terminator ad Aliens, da Titanic ad Avatar. Tanti gli attori che ha lanciato con la sua cinematografia: tra questi, Leonardo DiCaprio ha visto la sua carriera decollare proprio grazie a Cameron. Aveva solo 23 anni quando salì a bordo della nave più famosa del mondo.

Ma sapevi che è esistita la possibilità che Leonardo DiCaprio perdesse proprio la parte di Jack Dawson?

Perchè Leonardo DiCaprio non voleva fare il provino

Cameron in una intervista ha dichiarato che: “C’è stato un incontro con Leo e poi c’è stato un provino con Leo. L’incontro è stato divertente perché ero seduto nella mia sala conferenze, in attesa di incontrare un attore. E mi guardo intorno, e tutte le donne dell’intero ufficio sono alla riunione. Tutte volevano incontrare Leo. È stato uno spasso. DiCaprio “incantò tutti” al primo incontro, ma quando arrivò la fase del provino non andò altrettanto bene.

Quando Cameron organizzò un provino per DiCaprio, Winslet era già stata scelta per il ruolo di Rose, e l’attore pensò fosse un’audizione per Winslet poiché lui non aveva alcuna intenzione di sostenere una lettura del copione. È tornato un paio di giorni dopo e ho impostato la videocamera per registrare il video. Non sapeva che avrebbe fatto il provino. Ha pensato che fosse un altro incontro con Kate. Così ho detto: “Va bene, andremo nella stanza accanto, leggeremo alcune battute e le filmerò”. Così lui ha risposto: “Vuoi dire devo leggere il copione?” Ho risposto: “Sì.” e lui ha detto: “Oh, non lo leggerò’. Gli ho stretto la mano e glio ho detto: “Grazie per essere passato”.

A Cameron non era piaciuto l’atteggiamento di DiCaprio

A Cameron non era piaciuto l’atteggiamento di DiCaprio ma non voleva rinunciare a DiCaprio, perfetto per la parte. Lo stesso Leonardo tornò sui suoi passi, mostrandosi più ragionavole. “Aspetta, aspetta, aspetta. Se non leggo il copione, non ottengo la parte? Le cose stanno così?” Cameron rispose: “Oh sì. Andiamo. Questo è un film gigantesco che richiederà due anni della mia vita, e tu te ne andrai a fare altre cinque cose mentre io mi occupo della post-produzione. Quindi, non ho intenzione di rovinare tutto prendendo la decisione sbagliata nella fase del casting. Quindi, leggerai il copione o non otterrai la parte.”

Cameron ha continuato poi che: “Quindi lui arriva, ed è come se ogni grammo di tutto il suo essere fosse così negativo – fino a quando non ho detto, ‘Azione.’ Poi si è trasformato in Jack. Kate si è semplicemente illuminata e hanno recitato la scena. Nubi scure si erano aperte e un raggio di sole era sceso e aveva illuminato Jack. Ed io ero tipo, “Ci siamo. Lui è il tipo giusto.’”