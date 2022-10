Silvia Toffanin, la sua migliore amica è la più famosa e criticata del momento: chi è

Sapevate che la conduttrice Silvia Toffanin ha una migliore amica famosissima? In questo periodo è anche molto criticata: eccola.

La carriera di Silvia Toffanin procede con grande successo da circa vent’anni. Ha iniziato lavorando come modella e poi si è spostata sul piccolo schermo. Tutto è cambiato dopo essersi trasferita a Milano da Bassano del Grappa per studiare Lingue e letterature straniere all’università Cattolica. Il suo sogno, infatti, all’inizio era quello di diventare una giornalista di moda, ma poi ha cambiato strada.

Con il trasferimento in Lombardia ha cominciato ad avere le prime esperienze televisive e da lì non si è più fermata. Oggi il suo programma di punta è senza dubbio Verissimo, che conduce con grande successo dal 2006. Nel corso di questi anni ha intervistato tantissimi personaggi televisivi, che le hanno raccontato la loro storia. Il modo di trattare gli ospiti ed empatizzare con loro, infatti, piace molto al pubblico.

Della sua vita privata non si sa molto, dal momento che è una persona molto riservata e non parla spesso di sé. Sapevate, però, che tra le sue amicizie c’è una donna molto famosa? Anche lei, infatti, lavora in tv e per un po’ di tempo sono state anche colleghe.

Silvia Toffanin, chi è la sua migliore amica?

Della vita sentimentale di Silvia Toffanin si sa che ha una relazione da circa vent’anni con Piersilvio Berlusconi, secondogenito del famosissimo ex premier. Non si sono mai sposati, ma hanno due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, nati nel 2010 e nel 2015. Si sa, inoltre, che è legatissima alla sua famiglia, in particolare alla sorella e al padre. Purtroppo, ha perso la madre qualche anno fa a causa di una malattia.

Come è logico pensare, la presentatrice coltiva molte amicizie all’interno dell’ambiente televisivo. Proprio per questo, una delle sue più care amiche è una donna molto famosa, di cui in questi mesi si sta parlando moltissimo.

Ci riferiamo a Ilary Blasi, che in questi mesi è sulla bocca di tutti a causa della sua recente separazione dall’ex marito Francesco Totti, suo compagno storico. I due si erano sposati nel 2005 e hanno tre figli, Cristian, Chanel e Isabel. L’amicizia tra le due showgirl dura da parecchio tempo, da circa vent’anni, ovvero da quando lavoravano insieme in un programma molto popolare. Stiamo parlando di quando erano le Letterine di Gerry Scotti a Passaparola, quiz show famosissimo dei primi anni Duemila.