Grey’s Anatomy, perché Nick è il miglior amore di Meredith dopo Derek

Dopo la morte di Derek, Meredith ha ripreso in mano la sua vita e ha avuto diversi interessi amorosi: ecco perché Nick è il migliore tra questi.

Nel 2014 i fan di Grey’s Anatomy rimasero sconvolti quando il dottor Derek Sheperd (Patrick Dempsey) morì in un incidente d’auto lasciando nella più completa disperazione la moglie Meredith Grey (Ellen Pompeo), il suo grande amore. La coppia era la principale della serie e nel corso delle stagioni aveva fatto innamorare il grande pubblico.

Meredith incontra Derek in un bar la sera prima di cominciare la specializzazione dopo la laurea in Medicina. Le prime stagioni sono difficili per i due, dal momento che lui è ancora sposato con la moglie, la ginecologa Addison Montgomery (Kate Walsh). ma alla fine riescono a stare insieme. Nel medical drama di Shonda Rhimes moltissimi personaggi sono usciti di scena in modo tragico (ancora si piange davanti all’episodio dell’incidente aereo), ma nessuno si aspettava che anche il brillante neurochirurgo avrebbe avuto un destino simile.

Patrick Dempsey ha lasciato lo show durante la decima stagione e, dopo un lungo periodo, Meredith ha ricominciato a frequentare altri uomini, sempre con la sensazione che nessuno sarebbe stato all’altezza del marito. Allora perché possiamo dire che Nick è il migliore nuovo amore che ha avuto?

Grey’s Anatomy, tutti i fidanzati di Meredith dopo Derek

Dopo la morte di Derek, Meredith è rimasta single a lungo, volendosi concentrare solo sui suoi figli. Dopo il dottor Stranamore, ha avuto un breve flirt con il dottor Will Thorpe (Scott Elrod), che, dopo una notte insieme, ha sbattuto fuori dalla camera da letto dopo aver realizzato di essersi svegliata accanto a un altro uomo. In seguito, ci sono stati anche Nathan Riggs (Martin Henderson) e Andrew DeLuca (Giacomo Ginniotti), anche lui uscito di scena tragicamente dopo una rapina.

Nella quattordicesima stagione è poi arrivato, per pochi episodi, Nick Marsh (Scott Speedman). Il medico ritorna nella serie solo nella diciottesima stagione e finalmente, dopo quattro anni, lui e Meredith si rivedono. Nella diciottesima stagione Meredith è una donna diversa rispetto al passato e vive il legame con Nick più serenamente.

I due cominciano a sviluppare un legame molto lentamente, con calma, cosa che non era mai accaduta con le relazioni precedenti della protagonista, che erano tutte iniziate subito con grande intensità. Tra i due c’è una grande complicità, ma anche un grande rispetto ed è probabile che durante la diciannovesima stagione Nick si confermerà come il secondo grande amore di Meredith.