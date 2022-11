Grey’s Anatomy: l’ultimo giorno di Meredith Grey nel promo

Ritorna con la 19esima stagione l’amata Grey’s Anatomy, amata in tutto il mondo. Oggi è arrivato il video che anticipa l’uscita della stagione, in uscita in Italia prossimamente su Disney +.

I fan più accaniti di Grey’s Anatomy dovranno fare i conti con tanta malinconia: addio per Ellen Pompeo, storica interprete della protagonista Meredith Grey che lascerà per sempre l’ospedale di Seattle dove ha lavorato per tanti anni. Il personaggio, amato indistintamente da tutte le generazioni, deciderà di trasferirsi a Boston negli ultimi episodi andati già in onda in America, dopo che Zola si è innamorata di una scuola lì e Jackson ha offerto a Meredith un lavoro che riguarda la ricerca sull’Alzheimer.

Fin dal primo episodio Meredith si allontanerà, per essere presente solo in 6-7 episodi sui 20-23 previsti.

L’arrivederci di Meredith

Solo qualche settimana fa Ellen Pompeo ha voluto tranquillizzare i fan dicendo che Grey’s Anatomy andrà avanti in modo eccellente, anche senza di lei. Ad una intervista ha poi detto che: “La nuova stagione sarà divertente. C’è una nuova formula, i fan sanno cosa aspettarsi. Farò sempre parte di questa serie. Sono produttrice esecutiva, continuerò a fare il voiceover. Ho passato due decenni della mia carriera in questa serie. È il mio cuore e la mia anima. Finché sarà in onda, non sarò mai veramente assente”. Il suo addio è previsto in un episodio intitolato giustamente I’ll Follow the Sun, scritto dalla produttrice esecutiva Krista Vernoff. L’attrice rimarrà invece produttrice esecutiva del medical drama più longevo d’ America e fornirà la voce fuori campo per tutti gli episodi di questa stagione. In previsione della sua partenza, la serie ha introdotto un nuovo gruppo di specializzandi, che potrebbe anche essere ampliato in futuro. Un nuovo cast Gente che va, gente che viene! Tanti i nuovi personaggi (specializzandi di medicina) inseriti della 19 esima stagione che hanno ricevuto il benestare caloroso da parte dei fan, garantendo la ventesima stagione della stagione. Secondo le fonti, i colloqui per il rinnovo del cast non sono ancora iniziati, ma dovrebbero farlo presto. Inoltre, fonti vicinissime alla serie, dicono che lo studio ABC Signature di Grey’s Anatomy dovrà rivedere gli accordi contrattuali ed economici con alcuni attori della serie, i cui contratti sono scaduti alla fine di questa stagione. Tra questi, Chandra Wilson e James Pickens Jr. Come altri importanti ex membri del cast, tra cui Jesse Williams (Jackson), anche la stessa Ellen Pompeo potrebbe continuare a fare apparizioni, attraverso la voce fuoricampo o fisicamente, nella serie oltre questa stagione.