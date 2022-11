Diodato torna a cantare per Diabolik, nel sequel diretto dai Manetti Bros

Il cantante Diodato tornerà al cinema nella colonna sonora del film Diabolik 2, diretto dai Manetti Bros e ispirato allo storico fumetto.

Senza dubbio Diabolik è uno dei fumetti italiani più famosi di sempre. Creato dalle matite delle sorelle Angela e Luciana Giussani all’inizio degli anni ’60, racconta le avventure di un ladro e assassino spietato, nonché genio del crimine.

Grazie al suo genere molto forte e tetro, l’opera ha portato alla nascita del fumetto nero italiano ed è diventata presto una delle più vendute e apprezzate di sempre. Per la prima volta, infatti, il personaggio principale non era un eroe, bensì un criminale senza scrupoli: un ladro, come suggerisce il nome, malvagio, diabolico, a differenza di altri, come, per esempio, Lupin.

Nel 2021 i fratelli Marco e Antonio Manetti hanno diretto un adattamento cinematografico del fumetto, che mette in scena il primo incontro e lo sviluppo della relazione del criminale con Eva Kant, sua compagna storica.

Non tutti sanno, infatti, che prima di conoscere la celebre ladra dallo chignon biondo, il protagonista aveva un’altra fidanzata, Elisabeth Gay, che ignora la sua seconda vita. All’inizio la giovane è un’infermiera in un ospedale psichiatrico (un manicomio, data l’ambientazione negli anni ’60) ed è giovane e riservata. Durante lo sviluppo della trama, la sua personalità cambierà parecchio, fino a diventare folle e vendicativa.

I Manetti Bros hanno voluto il cantante Diodato per la colonna sonora del loro film, che uscirà tra poco, il 17 novembre 2022. Siete pronti a vederlo?

Diodato torna al cinema nella colonna sonora di Diabolik

Il titolo completo del sequel è Diabolik – Ginko all’attacco e parlerà proprio dell’eterna lotta tra il ladro e l’ispettore Ginko, suo acerrimo rivale. Il cast è un po’ cambiato, dato che il protagonista non sarà più interpretato da Luca Marinelli, bensì da Giacomo Giannotti, che ha recitato anche nella serie medical Grey’s Anatomy. Qui ha interpretato il chirurgo Andrew De Luca, nuovo compagno di Meredith dopo la morte di Derek.

C’è un’importante novità anche per la colonna sonora. Il protagonista sarà Diodato, il cui brano – Se mi vuoi – sarà il titolo portante di tutta la parte musicale della pellicola. Il cantante ha da poco terminato il suo tour mondiale, che ha toccato l’Europa e gli Stati Uniti e, finalmente, torna a comporre per il cinema.

La sua ultima esperienza musicale in campo cinematografico, infatti, risale a Che vita meravigliosa. L’artista è uno dei più premiati della storia della musica italiana, tra Sanremo, David di Donatello, i Nastri d’Argento e il Ciak d’oro.