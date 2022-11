The Walking Dead, cosa ha rubato il cast dal set della serie

The Walking Dead si è conclusa dopo ben undici stagioni e dodici anni. Gli attori, tuttavia, non hanno lasciato il set a mani vuote: si sono portati via diversi oggetti molto particolare.

Dopo undici stagioni The Walking Dead si è finalmente conclusa. Si chiude, così, una delle serie più longeve e famose degli ultimi anni. Il primissimo episodio è andato in onda nel 2010 e vedeva lo sceriffo Rick Grimes (Andrew Lincoln) ritrovarsi in un mondo post-apocalittico dopo un coma di poche settimane. Il mondo non è più quello di prima: uno strano virus ha contagiato tutti e le persone, dopo la morte, si trasformano in zombie.

Durante le undici stagioni abbiamo visto il protagonista ritrovare la sua famiglia, formare un gruppo di sopravvissuti e cercare di ricreare una comunità. In questi dodici anni tantissimi personaggi hanno recitato nella serie: pochissimi sono rimasti fino all’ultimo episodio, mentre molti ci hanno lasciato prima e hanno avuto un finale tragico.

Nelle scorse ore è andato in onda l’ultimo episodio. Il cast per intero si è recato sul set per una reunion: sono tornati tantissimi attori, Chandler Riggs ha fatto anche un piccolo cameo nonostante Carl sia morto nell’ottava stagione. Gli attori, però, non sono tornati a casa a mani vuote ma si sono portati via diversi oggetti di scena.

The Walking Dead, gli oggetti di scena portati via dagli attori

Gli attori di The Walking Dead si sono voluti portare via un ricordo della serie in cui hanno recitato per tanti anni. Jeffrey Dean Morgan (ovvero Negan) ha ammesso di custodire in una teca Lucille, la mitica mazza chiodata che usava nelle prime stagioni. Ha detto che vorrebbe prendere anche la giacca di pelle e la maschera da sussurratore e, addirittura, la famosa balestra di Daryl. A tal proposito, Norman Reduus ha spiegato di essere salito in macchina con ancora il costume addosso e di avere a casa diverse giacche e balestre appartenenti al suo personaggio.

Melissa McBride (Carol) ha spiegato di conservare l’elastico per capelli di Sophia (Madison Lintz) e alcuni costumi di scena, oltre al suo famoso pugnale. Lauren Cohan (Maggie), invece, ha portato con sé gli stivali del suo personaggio e numerose foto: ha spiegato di amare, in particolare, una scattata insieme a Norman Reduus.

Josh McDermitt, che interpreta Eugene, si è portato via un oggetto ancora più bizzarro: la sua parrucca. Il suo personaggio, infatti, nel corso della serie si fa crescere i capelli e alla fine all’attore è stato regalato il lungo codino proprio dal parrucchiere della serie, Taylor Knight. Infine il regista Greg Nicotero ha spiegato che moltissimi oggetti di scena sono stati conservati in un camion, tra cui il cavallo di Rick che nel primissimo episodio viene ucciso dagli zombie.