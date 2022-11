Come per Disincanto su Disney+ : trama, cast e trailer del sequel

Dal 18 novembre su Disney+ è disponibile Come per Disincanto, il sequel di Come d’Incanto, uscito nel 2007. Gli eventi sono ambientati quindici anni dopo il primo film.

Era il 2007 quando al cinema uscì Come d’Incanto, film a metà tra cartone animato e live action, parodia delle classiche pellicole Disney su principi e principesse. La principessa Giselle (Amy Adams) si ritrovava improvvisamente catapultata dal magico regno di Andalasia a New York (“luogo dove nessuno è felice“) dopo un incantesimo della regina Narissa (Susan Sarandon), che non voleva che sposasse il figlio, il principe Edward (James Marsden). Mentre il suo principe cercava di riportarla a casa, Giselle incontrava l’avvocato Robert (Patrick Dempsey). già fidanzato con Nancy (Idina Menzel) e iniziava lentamente a innamorarsi di lui, infrangendo tutte le leggi fiabesche sul vero amore.

A quindi anni di distanza, Disney ha deciso di rilasciare un sequel, Come per disincanto, che sarà disponibile su Disney+ a partire dal 18 novembre. Anche per Giselle e Robert sono trascorsi quindici anni e la pellicola mostra le loro vite dopo il lieto fine della pellicola del 2007.

La principessa ha capito che il “vissero per sempre felici e contenti” non esiste, e che tutte le coppie ogni giorno devono affrontare piccoli o grandi problemi. Come per Disincanto, quindi, racconterà come una coppia moderna affronta la vita quotidiana.

Come per Disincanto, tutto sul sequel di Come d’Incanto

In Come per Disincanto troviamo Giselle e Robert sposati, che vivono insieme ai figli Morgan, adesso adolescente, e la piccola Sophia. Su richiesta dell’ex principessa, la famiglia lascia New York per trasferirsi a Monroeville, un piccolo paesino in mezzo alla campagne dove la donna spera di ritrovare la vita da favola che aveva in passato.

Anche a Monroeville, tuttavia, le cose non andranno benissimo e Giselle, nel tentativo di migliorarle, a causa di un incantesimo sbagliato trasforma tutta la comunità in una fiaba trasposta nella vita reale. Ritrovare il vero lieto fine e annullare la magia sarà una corsa contro il tempo…

Il cast è lo stesso del primo film, tranne per Gabriella Baldacchino che sostituisce la piccola Morgan, adesso adolescente (nel 2007 era interpretata da Rachel Covey). Si aggiungono Jayma Mays, Oscar Nuñez, Yvette Nicole Brown, Kolton Stewart, James Monroe Iglehart, Ann Harada, Naoimh Morgan, Eleanor O’Brien, Sean Duggan, Brigid Leahy, Fiona Browne e Karen Sampford.

Il film è diretto da Adam Shankman e scritto da Brigette Hales, autrice della serie tv Once upon a time e, come il precedente, sarà un musical.