Russell Crowe: l’attore sta pensando al ritiro

Le indiscrezioni in merito all’attore neozelandese.

Russell Crowe starebbe pensando al ritiro dopo decenni di recitazione. Dopo quasi 40 anni trascorsi nel mondo del cinema e dello spettacolo, Russell Crowe starebbe prendendo seriamente in considerazione l’ipotesi del ritiro.

Russell Crowe: l’attore sarebbe vicino al ritiro

Come riportato anche da Variety, a rivelare i dettagli relativi alla notizia è stato lo stesso Russell Crowe, che ha parlato dei suoi piani nel corso del cinquantasettesimo Karlovy Vary International Film Festival di Karlovy Vary in Repubblica Ceca.

L’attore neozelandese si sarebbe reso conto dell’avanzare dell’età, con il classe 1964 che starebbe dunque valutando l’opzione del ritiro dal set. Queste alcune delle parole di Crowe nel corso di una chiacchierata con i giornalisti presenti al festival in Repubblica Ceca: “A un certo punto ti trovi davanti allo specchio e pensi chi ca..o è quello? Adesso mi trovo proprio in quel tipo di periodo“. Russell Crowe ha poi proseguito facendo anche un riferimento al regista Ridley Scott e alla sua longevità:

“Penso che prenderò Ridley Scott come modello. Sta ancora scoprendo cose nuove nel suo lavoro. Io o mi fermerò oppure non sentirete più parlare di me. Non ho ancora deciso cosa farò, si tratta di due scelte molto valide“.

La carriera di Russell Crowe

Un’ipotesi abbastanza plausibile per quanto riguarda il prossimo futuro di Russell Crowe sarebbe quella della decisione da parte dell’attore neozelandese di allontanarsi per un po’ dall’ambiente stressante di Hollywood per potersi dedicare maggiormente alla sua relazione con Britney Theriot, iniziata nel 2020.

L’attrice era tra l’altro presente in sua compagnia al Karlovy Vary Film Festival, nel corso del quale Crowe è stato premiato con un Crystal Globe.

Dopo l’esordio con Giuramento di sangue del 1990, Russell Crowe ha acquisito popolarità a livello mondiale con Il Gladiatore del 2000 di Ridley Scott. Da lì l’attore ha recitato in altri film di grande successo come A beautiful mind, Master & Commander e Cinderella Man. Da menzionare poi le sue comparse sia nel DC Universe, nei panni di Jor-El ne L’uomo d’acciaio, che nel Marvel Cinematic Universe, grazie al ruolo di Zeus ricoperto in Thor: Love and Thunder del 2022 diretto da Taika Waititi.

Da sottolineare, della lunga e fortunata carriera di Russell Crowe, anche i numerosi riconoscimenti. Il neozelandese ha ottenuto due candidature ai Premi Oscar prima nel 2000 per Insider – Dietro la verità e poi nel 2002 per A beautiful mind, vincendo l’ambita statuetta nel 2001 grazie al ruolo di Massimo Decimo Meridio ne Il Gladiatore.