Kate Middleton, il regalo provocatorio al principe Harry

La duchessa Kate Middleton avrebbe fatto al cognato Harry un regalo di Natale piuttosto “strano” e che lui sicuramente non dimenticherà mai.

Si potrebbe pensare che i membri della famiglia reale inglese si facciano dei regali assurdi e costosissimi per Natale, ma non è così. Anche quando la regina Elisabetta era ancora in vita, c’era già la tradizione di scambiarsi regali “piccoli”, economici e generalmente scherzosi. Un Natale, però, pare che Kate Middleton abbia esagerato nei confronti del cognato.

Kate e il principe William sono sposati ormai da più di dieci anni, ma si conoscono da quando andavano all’università. Tramite il marito, ovviamente lei ha conosciuto anche Harry, che poi è diventato suo cognato. Prima che il principe minore si sposasse e lasciasse la reggia di Buckingham Palace, sembra che fossero molto amici.

I due erano così intimi, che un Natale di alcuni anni fa la duchessa gli fece un regalo senza dubbio particolare e che lui, molto probabilmente, non ha dimenticato anche a distanza di tempo.

Kate Middleton, il regalo a Harry per superare la delusione d’amore

Prima di sposarsi con Meghan Markle, il principe Harry ha avuto diverse relazioni e frequentazioni con altre donne. Diversi anni fa, Harry stava vivendo una brutta delusione amorosa e Kate Middleton provò a consolarlo con un regalo divertente e certamente diverso dal solito.

Per questo, si dice (non è mai stata confermata questa storia) che la mattina di Natale di alcuni anni fa, la famiglia reale si riunì tutta insieme per il solito scambio di doni. Cosa ricevette Harry da parte di Kate? Si dice che abbia ricevuto un “Grown Your Own Girlfriend” un giocattolo inglese dove sostanzialmente si mette il modellino di una bambola nell’acqua e si aspetta che “cresca” assorbendo il liquido.

Si dice che il principino apprezzò il regalo e lo aiutò a tirarsi un po’ su. La cosa più divertente di tutte è che la tradizione vuole che tutta la famiglia sia presente durante lo scambio dei regali, quindi anche la regina Elisabetta deve aver assistito a questa scena! Oggi, invece, i rapporti tra Harry e il resto della famiglia reale sono molto diversi e sembra che quest’anno non tornerà, ma festeggerà il Natale negli Stati Uniti insieme alla moglie Meghan Markle e i due figli Archie e Lilibet.