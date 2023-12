Harry e Meghan hanno finito i soldi? Ecco cosa vogliono fare i reali di Sussex

La coppia reale starebbe tentando una riconciliazione con la Royal Family per un tornaconto personale. Almeno questo è quello che si dice in giro. Ecco cosa sta succedendo.

Harry e Meghan sono nuovamente nell’occhio del ciclone dell’attenzione mediatica a causa della recente uscita della nuova biografia reale che getta luce sulla loro vita e sulle sfide che devono affrontare dopo l’allontanamento dalla royal family, soprattutto sul fronte finanziario.

Nonostante sembrasse che la coppia avesse superato la crisi finanziaria che già ai tempi di Elisabetta II, li minacciava, nuove indiscrezioni rivelano che il periodo di tranquillità economica per il principe e la principessa non sia ancora arrivato.

In vista delle imminenti festività natalizie, Harry e Meghan si trovano quindi ad affrontare la decisione della royal family di escluderli dal consueto pranzo di Natale a Sandringham.

Un gesto chiaro e significativo che può solo volelr dire che i due reali sono ormai lontani anni luce dai pensieri della famiglia di Buckingham Palace.

Harry e Meghan senza soldi?

Harry e Meghan sono stati rifiutati dal consueto pranzo di Natale a Sandringham. Eppure la coppia sarebbe diretta a quello di un solo obiettivo: ritrovare i soldi perduti con la sospensione dei contratti di maggior potere.

Sebbene dal punto di vista sentimentale Harry e Meghan sembrino aver superato le loro divergenze, i problemi economici persistono. La coppia infatti deve ora affrontare una difficile situazione in cui, abbandonata dalla famiglia “di lui”, inizia a dover trovare una soluzione per la mancanza di fondi, soprattutto dopo la sospensione di contratti milionari come quello con Spotify dal valore di circa 15 milioni di sterline.

Nonostante infatti sembrasse che i Sussex si fossero recuperati dalla crisi finanziaria che li ha coinvolti nelle stagioni scorse, recenti voci provenienti dai maggiori tabloid britannici suggeriscono che la coppia potrebbe non aver fatto bene i conti riguardo ai loro piani futuri, portanto poi ad una frenetica ricerca di nuovi accordi e collaborazioni da parte sia di Harry che di Meghan.

Questa ricerca smaniosa di nuovi contratti secondo i tabloid, avrebbero solo evidenziato ancora di più la necessità di una base finanziaria solida che al momento, la coppia parrebbe non avere. Infatti i due starebbero esplorando nuove strategie per evitare una possibile nuova crisi finanziaria e tra queste possibili e disperate soluzioni, è passata al vaglio anche quella di riconciliazione con la famiglia reale inglese. La situazione attuale è sicuramente in evoluzione. La domanda da porci è: Harry e Meghan sono così disperati da fare un passo indietro?