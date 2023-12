Geppi Cucciari innamorata: chi è il nuovo amore (FOTO)

Geppi Cucciari è di nuovo innamorata e felice. al fianco di un nuovo compagno. Beccata in tenere effusioni con il partner

Personaggio riservatissimo, poco incline a mostrarsi sui social e a raccontare il suo privato, pur avendo fatto dello status di singletudine il focus della sua vena ironica. Sposata, poi divorziata e da qualche tempo di nuovo single, sembra che invece abbia di nuovo trovato l’amore e a rivelarlo è uno scoop del settimanale Oggi.

Geppi Cucciari, quindi, non sarebbe più sola e a rivelarlo sarebbero alcuni scatti che la ritraggono con il nuovo partner serena, sorridente ed in inequivocabili atteggiamenti intimi.

La madrina della Festa del Cinema di Roma avrebbe sfruttato l’occasione per trascorrere un week-end romantico in dolce compagnia per le vie della Capitale.

Chi sarà il nuovo fortunato?

Il nuovo fidanzato si chiama Marco

Durante l’ultima settimana dello scorso ottobre, Geppi Cucciari si trovava a Roma, come detto, nel ruolo di madrina della Festa del Cinema di Roma, e non era sola. I paparazzi del settimanale Oggi l’hanno vista (e naturalmente immortalata) a passeggio per la capitale in dolce compagnia. Al suo fianco, un uomo alto e con la barba lunga, con cui la conduttrice ha camminato per Piazza del Popolo, cenato in un intimo ristorantino, integrato di qualche tenera effusione per strada.

Il nome del fortunato sarebbe Marco: sardo come lei e imprenditore nel settore del turismo e della ristorazione. Qualche mese fa, sempre a Oggi, Cucciari aveva confessato un suo lato “più indifeso che ha voglia di essere accompagnato e non solo di accompagnare” e, oggi, pare che questo desiderio possa avverarsi al fianco di un nuovo compagno.

La fine di una relazione difficile

La conduttrice di successo del suo Splendida Cornice si ritroverebbe di nuovo innamorata dopo sette anni dal divorzio con l’ex marito Luca Bonaccorsi, una separazione dolorosa e ricca di accuse e polemiche rese pubbliche per mezzo stampa. Geppi Cucciari e il giornalista Luca Bonaccorsi capitolarono a nozze nel 2012 dopo un paio d’anni di fidanzamento, tutto sembrava andare per il meglio ma dopo non molto qualcosa andò storto fino a far naufragare la storia.

Dopo 4 anni di matrimonio i due si videro costretti, causa incomprensioni insormontabili, divulgate anche attraverso canali pubblici, a separarsi. La comica accusò il marito di essere “poco indipendente”, lui rispose affermando che erano tutte bugie e, a separazione conclusa, rivelò: “Geppi mi tortura ancora, con quella sua satanica e spietata crudeltà: pensi che recentemente ha trafugato tutto quello (assai poco) che posseggo, i miei libri (che non ho mai letto), le foto di famiglia (distrutte? Anche quelle del nonno?), i pochi quadri e arredi di mio padre (quel milionario disprezzo per le altrui piccole cose)”, queste le dichiarazioni dell’ex. Lei non aveva replicato di fronte alle accuse, lasciando trapelare il suo stato d’animo attraverso i monologhi: “La felicità passa per l’amore dei figli, della famiglia, dei mariti, di quelli che vengono dopo i mariti. La nostra felicità dipende dagli uomini, dipende dalla durata. Dalla consuetudine. All’inizio, infatti, si fanno cose che poi non si fanno più”. E con eleganza ha fatto trapelare la sua posizione.