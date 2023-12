Kate Middleton, l’ex fidanzato che le spezzò il cuore | Chi è

La principessa del Galles, prima di William, è stata gravemente ferita dal suo ex compagno. Ecco di chi stiamo parlando.

Con l’uscita dell’ultima stagione di The Crown, che parlerà appunto della storia e della crescita del principe William e di Kate Middleton, i riflettori si sono di nuovo accesi sulla storia e il passato dei due, con una particolare attenzione sulla figura di Kate Middleton.

La storia d’amore tra il principe William e Kate è diventata forse una delle più celebri al mondo, tanto da ispirare film rosa e letteratura al rigurado: pochi sanno però che prima dell’incontro con il futuro marito, Kate ha vissuto una siignificativa delusione amorosa con un ragazzo a cui si è sempre riferita come “quello che se ne è andato” senza mai fare il suo nome.

Il percorso che la coppia dei reali ha dovuto affrontare ha avuto inizio durante gli anni universitari presso l’Università di St. Andrews in Scozia, come ha voluto anche ricordarci la serie tv Netflix.

Dietro questo idillio però c’ anche un capitolo molto meno noto che riguarda la futura regina d’Inghilterra. Eccovelo spiegato.

L’amore segreto di Kate

La storia d’amore tra Kate Middleton e William Wales ha avuto inizio durante i loro anni universitari: entrambi iscritti a St. Andrews in Scozia, erano nello stesso corso di storia dell’arte.

Da semplici amici quindi, la loro relazione ha prosperato, culminando in un matrimonio fiabesco nell’Abbazia di Wastminster nel 2011. Dietro però questa storia con lieto fine si celano comunque capitoli di entrambi che non sono stati così idilliaci: nella vita sentimentale di Kate, prima che conoscesse William, c’era un altro uomo.

Prima del principe infatti, Kate ha condiviso il suo cuore con un Harry Blakelock a cui la principessa si è sempre riferita come “quello che se ne è andato”. Questa storia d’amore ha avuto inizio durante gli anni al Marborough College, un istituto d’elite frequentato da giovani provenienti dalle famiglie più influenti della Gran Bretagna. Kate e Harry si erano innamorati quando lei aveva 16 anni e lui era il capitano della squadra maschile di hockey.

La loro chimica e soprattutto l’innamoramento di Kate per Harry era palpabile e la loro storia sembrava promettente. Tuttavia dopo il diploma, durante il suo anno sabbatico a Firenze, Kate ha vissuto una grande delusione ad opera del ragazzo.

Nonostante l’affetto che li legava, inaspettatamente Harry ha deciso di trascorrere il suo anno sabbatico all’estero e ha posto fine alla loro relazione.