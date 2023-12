William e Kate non saranno insieme a Natale: la decisione viene dalla royal family

I due coniugi reali prossimi al trono, non mangeranno insieme per il 25 dicembre. La decisione è tutta da attribuire alle nuove tradizioni di Re Carlo III.

Il clima natalizio a Buckingham Palace si tinge ancora una volta di novità grazie ad alcune tradizione che cambiano e altre invece che rimangono per la festa del 25 dicembre.

Per l’occasione si vocifera che i due reali del Galles, il principe William e la sua consorte Kate Middleton, abbiano preso una decisione inusuale per la festa di Natale: nonostante la solidità del loro matrimonio, i due non passeranno insieme durante il pranzo natalizio.

Contrariamente alle voci di crisi, la coppia reale ha sempre sostenuto di mantenere vivo il sentimento e la passione. Tuttavia, quest’anno il tradizionale pranzo di Natale a Buckingham Palace sarà caratterizzato da una particolare assenza: infatti il principe William e la principessa Kate non mangeranno insieme.

Seppur insolita come decisione, infatti è tradizione che il giorno di Natale lo si passi con la famiglia e con le persone care, questa avrebbe radici nella tradizione imprescindibile che è quella della Famiglia Reale inglese. Ecco di cosa stiamo parlando.

Willam e Kate separati a Natale

Nonostante le vecchie tradizioni, quelle soprattutto il più inspiegabili, siano state rinnovate o addirittura abbandonate da Re Carlo III dopo la sua incoronazione, restano ancora fortemente radicate.

Ma tradizione è sinonimo sempre di positivo? Non in questo caso: quest’anno infatti il tradizionale pranzo di Natale a Buckingham Palace sarà caratterizzato da una particolare assenza: il principe William e Kate Middleton non mangeranno insieme. A differenza dei Sussex, i parenti della regina consorte Camilla, i Parker Bowles, sono stati calorosamente invitati dal re reggente.

Meghan e Harry invece, hanno ricevuto per loro solo carbone quest’anno insieme ad un netto rifiuto di partecipazione, segno che ci siano tra loro e la famiglia ancora questioni irrisolte. Mentre William e Kate sono stati accolti, la tavola natalizia non li vedrà fianco a fianco. Le tradizioni in questo caso vincono sulla modernità: per il principe, educato a rispettare le consuetudini reali, è un modo per dare il buon esempio ai loro figli, soprattutto al primogenito prossimo al trono. La famiglia Windsor parteciperà alla celebrazione religiosa ma il pranzo seguirà un rituale antico: le donne mangeranno nelle loro camere mentre gli uomini si riuniranno in sala da pranzo.

I menù anche saranno differenziati per sesso: più leggero per le donne e più sostanzioso per gli uomini.