Ilary Blasi, come si prepara al Natale

La conduttrice Ilary Blasi si sta preparando all’arrivo del Natale: ecco come ha trascorso la domenica in casa, è bellissima anche in tuta.

Nel corso degli ultimi due anni Ilary Blasi è stata una delle vip di cui si è parlato di più. La causa è legata soprattutto al divorzio dall’ex marito Francesco Totti, con il quale era stata legata per circa vent’anni. La separazione è tuttora in corso per vie legali e sembra che i due non resteranno in buoni rapporti: basti pensare alla faccenda dei Rolex.

Nel 2022 sono iniziate a circolare le prime voci sulla crisi, che poi sono state confermate quando l’ex campione del mondo ha ammesso di aver intrapreso una relazione con un’altra donna, Noemi Bocchi, mentre era ancora sposato con la conduttrice televisiva. Sono circolate varie ipotesi su questo tradimento e proprio lei ha dato la sua testimonianza poche settimane fa con il documentario Unica, disponibile ora su Netflix.

Dopo il caos mediatico dell’ultimo periodo, sembra che la showgirl voglia rilassarsi un po’ e così ha trascorso l’ultima domenica in casa, tra il divano e il suo gatto. Ha mostrato tutto sui social.

Ilary Blasi, la domenica tranquilla in casa

La bella Ilary Blasi, anche se sta affrontando un periodo difficile a livello sentimentale, sta continuando a lavorare riscuotendo un grande successo. Quest’anno è arrivata non solo la conferma all’Isola dei famosi, ma è uscito anche Unica, il documentario in cui ha raccontato del matrimonio con Francesco Totti e di come ha scoperto del tradimento con Noemi Bocchi.

La showgirl è popolarissima anche sui social, che aggiorna regolarmente. In particolare, su Instagram è seguita da oltre 2 milioni di fan, che guardano e commentano tutto quello che posta. La scorsa domenica la conduttrice ha pubblicato alcune stories dove ha mostrato come ha trascorso la giornata.

Non ha fatto niente di speciale: semplicemente ha pubblicato alcune foto in tuta, mentre guardava la televisione sul divano in compagnia del suo gatto, di razza Sphynx. “Lazy sunday” ha scritto, accompagnando la story. Insomma, sembra che la conduttrice si stia godendo in maniera rilassata gli ultimi giorni prima del Natale, che sarà invece sicuramente un periodo molto più caotico.