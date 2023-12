GF: Il padre della concorrente ha un passato oscuro | Cosa ha fatto

Grande Fratello 2023, Greta Rossetti e il triste racconto su suo padre. La confessione che ha sorpreso tutti, pubblico e concorrenti.

L’ex tentatrice di Temptation Island dopo il benservito di Mirko Brunetti ha voluto aprirsi nella casa, raccontando la sua storia personale.

In particolare, Greta Rossetti si è sfogata con Federico Massaro della delusione della fine della sua storia con Mirko Brunetti ed ha rivelato di aver superato in vita sua cose ben peggiori di questa, come quanto era accaduto a suo padre. E così si è confidata con il suo inquilino, raccontandogli anche cosa le ha detto il padre per convincerla ad entrare al Grande Fratello.

Uno spaccato della vita della concorrente che non ha lasciato indifferente il pubblico.

Il difficile passato di Greta Rossetti

Greta Rossetti si è trovata in giardino con Federico Massaro dopo la puntata del Grande Fratello 2023 di sabato 16 dicembre 2023. E così la ragazza, dopo aver parlato della tristezza per la modalità con cui Mirko Brunetti l’ha liquidata, ha poi rivelato un aspetto del suo privato, davvero spiazzante, riguardo suo padre.

“Io ho affrontato cose molto grosse, sono stata dietro a mio padre a cui sono successe cose grosse, che a confronto queste qui sono nulla. Ho passato queste situazioni molto forti e nulla mi spaventa più adesso. Io ora sono reclusa qui al Grande Fratello, ma lui era recluso da un’altra parte. Se mio padre ha affrontato una situazione del genere, posso farcela anche io qui dentro”, ha dichiarato la Rossetti.

La reclusione del padre e la sua al Grande Fratello

Dunque, Greta Rossetti seppur non abbia mai pronunciato apertamente la parola “carcere” ha fatto intendere che suo padre per un certo periodo della sua vita è stato recluso. E poi ha anche rivelato allo stesso Federico Massaro che è stato proprio suo padre a convincerla ad entrare al Grande Fratello 2023 visto che lei aveva molte titubanze soprattutto per la presenza di Mirko Brunetti e Perla Vatiero.

Stimolata quindi dal padre che aveva vissuto l’esperienza di reclusione nel peggior posto al mondo, Greta si è fatta coraggio ed è entrata nella casa. Federico Massaro di fronte alle parole di Greta è rimasto spiazzato, ma ha cercato di non farla sentire a disagio dopo la forte confessione che aveva fatto. Anche il pubblico si è mostrato empatico nei confronti di Greta, sembrando di averla rivalutata dopo il suo ingresso. L’ex tentatrice è finita per la prima volta in nomination insieme proprio a Federico e a Marco Maddaloni. Dunque, Greta ha voluto farsi coraggio con queste parole per superare il più in fretta possibile la delusione per le parole di Mirko Brunetti ricordando tutti gli sforzi e le peripezie che ha dovuto affrontare suo padre.