Ilary Blasi in lacrime: davanti a Isabel non resiste

Ilary Blasi non ha saputo resistere alle lacrime, neanche di fronte alla figlia Isabel. Dopo il successo di Unica, emozioni a cuore aperto per la conduttrice

Il periodo è particolarmente infuocato per Ilary Blasi, complice non solo la chiacchieratissima separazione dal marito Francesco Totti, ma anche il docufilm Unica in cui la conduttrice ha dato fondo al privato, raccontando aspetti inediti della vicenda.

Un lungo viaggio nei meandri di casa Totti-Blasi e della psicologia dei due, anzi, soprattutto di lei, che ha voluto dire la sua verità. Un trend che ha aperto il varco ad una serie di confessioni in modalità vittimistica se vogliamo, dove la donna subisce un tradimento e poi lo spiattella su pubblica piazza.

Lungi dall’entrare nel merito della veridicità delle dichiarazioni fatte, molto si è dibattuto e si dibatte sulla necessità di manifestare pubblicamente il proprio vissuto personale, anche a scopo di tirare fuori del marcio. Gli uomini incriminati dovrebbero uscirne perdenti in quanto artefici del misfatto e invece, vuoi un silenzio stampa strategico, vuoi un indifferente stoicismo verso il racconto delle consorti, guadagnano forse qualche punto.

Il tradimento scoperto grazie a Isabel

Nel suo documentario Unica, Ilary Blasi ha raccontato di come è venuta a conoscenza del tradimento di Francesco Totti con Noemi Bocchi: Isabel, inconsapevolmente, ha giocato un ruolo fondamentale.

La conduttrice, nel film, dice: «Isabel torna da questo pranzo con tanti giochi. Mi dice che era stata a pranzo fuori con amichetti e le chiedo chi sono questi bambini. Ti ricordi i nomi? Maschi, femmine? Lei ci pensa e mi dice: ‘Sì, c’è questa bambina’. Ma mi dice il soprannome, non il nome. Le chiedo se ha un fratello o una sorella. Mi dice che ha un fratello più piccolo e mi dice il nome del fratello».

Lacrime inarrestabili per Ilary di fronte a Isabel

E come tutte le mamme, anche Ilary Blasi non ha saputo trattenere le lacrime nel corso di un evento speciale per Isabel: la recita di Natale. Ecco che comincia il periodo delle recite scolastiche dove i bambini si esibiscono davanti ai genitori tutti emozionati.

Così, è successo anche alla piccola Isabel Totti che, proprio questa mattina, ha cantato con i compagni di scuola davanti a mamma Ilary Blasi e al fratello maggiore Cristian. Ma all’appello mancavano la sorella maggiore Chanel e il papà Francesco Totti. Isabel Totti ha sette anni ed è la piccola di casa Totti. La bambina, che spesso compare su Instagram con mamma Ilary Blasi, con la sua dolcezza e timidezza ha conquistato i cuori di tutti i fan della conduttrice che si saranno emozionati con lei quando hanno visto le storie Instagram.

Infatti, oggi venerdì 15 dicembre, Isabel si è esibita nella recita scolastica e, prima di salire sul palchetto, Ilary ha filmato l’entrata in cui la bambina sorride al fratello Cristian che le dà la mano. Poi, la conduttrice ha pubblicato un’altra storia in cui si vedono tutti i bambini intenti a cantare. Alla recita, mancavano Chanel Totti (che ha postato delle storie dal parrucchiere) e papà Francesco Totti.