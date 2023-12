Flavia Vento commenta Totti-Blasi | Ecco la sua verità

Anche Flavia Vento commenta Unica: la soubrette dopo vent’anni torna sull’argomento e parla della “presunta” frequentazione con Totti. Ecco cosa ha detto.

Dopo il rilascio del documentario di Ilary Blasi, Unica, il sipario si è sollevato sui presunti tradimenti di Francesco Totti ai danni dell’ex moglie, in particolare riguardo la presunta frequentazione che il calciatore avrebbe avuto con la showgirl Flavia Vento anni fa.

All’interno del documentario infatti, uno dei più visti sulla piattaforma streaming di Netflix, Ilary Blasi ha voluto parlare pubblicamente della sua versione dei fatti, per cercare di raccontare senza fronzoli quella che per lei è stata la relazione con il suo ex marito. Il matrimonio tra i due, che ha incantato tutt’Italia per due decenni, è giunto alla conclusione un anno fa: la separazione ha portato alla luce vecchi pettegolezzi e presunti tradimenti tra cui anche il coinvolgimento di Francesco Totti con Flavia Vento.

In Unica, Blasi ha finalmente condiviso la sua versione sottolineando di non aver tradito suo marito ma a risposta di ciò, la diretta interessata, Flavia Vento ha voluto dire la sua.

Interviene Flavia Vento

Flavia Vento recentemente ha voluto commentare tutto il polverone, tornato a galla dopo mesi dalla separazione, sulla vicenda Totti-Blasi, dopo la pubblicazione soprattutto di Unica.

In molti personaggi dello spettacolo, colleghe e non di Ilary Blasi, come anche Alena Seredova, hanno voluto dire la loro su Unica e sulla scelta di Blasi di portare i panni sporchi “in luogo pubblico”. Dopo vent’anni da un “presunto” fattaccio che ha interessato Totti e la soubrette, Flavia Vento ha annunciato che svelerà la sua verità sulla vicenda: “A breve visto che mi nominano tutti, dirò la verità tra me e Francesco Totti” ha dichiarato durante un’intervista.

Il passato tra la coppia infatti, è stato sempre segnato da voci e pettegolezzi che avrebbero potuto minare il loro matrimonio, addirittura ancora prima di diventare marito e moglie. La presunta notte di passione con FlaviaVento,cheall’epoca era “la donna misteriosa”, è stato uno degli episodio più discussi. La stessa Ilary ne ha parlato, prendendo però sempre le parti del marito da tali accuse. Nel documentario, Blasi ha chiartio invece alcuni retroscena e ha negato il tradimento, incluso l’ipotetico coinvolgimento con Cristian Iovino, sottolineando che si sarebbe trattato solo di un incontro amichevole per un caffé in compagnia, tralaltro, della sua collega Alessia Marcuzzi.

Adesso però la dichiarazione di Flavia Vento potrebbe aggiungere un nuovo capitolo a quest’intricata storia d’amore, sicuramente affondata per colpa di gravi mancanze di fiducia dall’una e dall’altra parte.