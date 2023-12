Rudy Zerbi, perché ha fatto piangere un’alunna di Amici

Il conduttore Rudy Zerbi, ormai presenza fissa di Amici, ha mandato in crisi un’alunna con la sua ultima decisione: ecco cos’è successo.

Amici va avanti da diversi mesi e la sfida sta diventando sempre più difficile. Ormai gli allievi si preparano al serale, consapevoli che non tutti riusciranno a tagliare questo importante traguardo. Da lì, il programma continuerà per un altro paio di mesi fino alla finale, dove scopriremo il vincitore di questa edizione.

Anche questa edizione sta avendo i suoi drammi, che spesso non coinvolgono solo i ragazzi, ma anche gli insegnanti. Quest’anno abbiamo visto l’abbandono di Arisa, ma anche la conferma di Raimondo Todaro e Alessandra Celentano, che anche quest’anno non si è risparmiata critiche molto dure verso i concorrenti che non ritiene all’altezza.

Nel corpo docenti anche quest’anno c’è Rudy Zerbi, che di solito è colui che si mostra più comprensivo con i ragazzi. In particolare, ha assistito un’alunna durante un lungo sfogo.

Rudy Zerbi, il pianto dell’alunna di Amici in crisi

Da diversi anni, ormai Rudy Zerbi è una presenza fissa del corpo docenti di Amici. Allo stesso tempo, è uno dei professori più amati e odiati, soprattutto per la sua capacità di dire sempre quello che pensa, a volte con poco tatto. Di recente, è salito alla ribalta dopo l’interazione con Lil Jolie, che dopo essere arrivata ultima alla sfida di canto, ha dovuto indossare la maglia rossa.

Questa scelta dello speaker radiofonico ha mandato completamente in crisi la giovane cantante, che una volta tornata in casetta si è sfogata con i suoi compagni, arrivando anche a piangere. La posta in gioco effettivamente è alta: se non superasse la prova, dovrebbe tornare a casa e lasciare per sempre il programma.

La cantante teme che il professore non creda in lei, ma lui ha voluto rassicurarla. Quando lei ha detto: “Significa che non crede in me, che non gli piaccio più. […] Se vado a casa sono finita“, lui ha risposto: “Tu non mi hai mai deluso. Mi deluderai il giorno in cui sarai tu la prima a smettere di credere in quello che fai“. Staremo a vedere cosa succederà e se la giovane resterà in gara dopo la prova.