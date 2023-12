Cristiano Malgioglio: “Se avessi sposato Orietta Berti…” | tutta la verità

Il cantautore Cristiano Malgioglio ha rilasciato un’intervista a Verissimo, dove ha parlato di un ipotetico matrimonio con la collega Orietta Berti.

Cristiano Malgioglio di recente è stato intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha parlato di tanti argomenti tra cui la sua carriera nel mondo musicale e la sua vita privata. Senza dubbio è un personaggio molto popolare, che ha scritto alcuni dei pezzi più importanti della storia della musica italiana.

Ha collaborato con artisti importantissimi come Mina e Pupo e ha scritto canzoni a partire dagli anni ’70 come L’importante è finire, Gelato al cioccolato, Ancora ancora ancora, Testarda io, Cocktail d’amore e Forte forte forte. Dopo il 2000, infine, si è rinnovato anche come personaggio televisivo, facendosi riconoscere per il suo look e il suo ciuffo bianco.

Nell’ultima puntata di Verissimo, si è recato nel salotto di Silvia Toffanin insieme a Orietta Berti, che non è solo una collega, ma anche una grande amica. I due hanno parlato anche di un ipotetico matrimonio insieme, lasciando tutti di stucco.

Cristiano Malgioglio, il matrimonio con Orietta Berti

Come hanno dichiarato a Verissimo, Cristiano Malgioglio e Orietta Berti sono grandissimi amici da tantissimi anni. Non li unisce solo l’amore per la musica, ma anche il senso dell’umorismo, che è lo stesso. Per questo vanno d’accordo da tanto tempo e hanno condiviso momenti importantissimi, sia a livello professionale sia privato.

Il cantautore è apertamente omosessuale ed è appena tornato dalla Turchia, dove ha un fidanzato misterioso di cui nessuno conosce l’identità e di cui non ha parlato molto. Ha parlato però del rapporto con la collega: “Per Orietta ho scritto un pezzo peccaminoso. La mia fortuna è che io so parlare d’amore e penso da donna, gli uomini non posso scrivere queste cose, a volte mi amo da solo quando scrivo queste cose. Ho sognato più di una volta di sposare Orietta Berti“.

E se si fossero sposati? Lui ha risposto così, spiazzando tutti e facendo ridere il pubblico: “Se l’avessi sposata sarei diventato gay prima“. In seguito, la star del Grande fratello vip ha confessato di avere pochi amici, ma con tutti loro ha un rapporto davvero speciale. L’intervista con Silvia Toffanin ha riscosso un grande successo, non solo in studio, ma anche sui social.