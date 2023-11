Pace fatta tra Malgioglio e Mahmood: cosa ha riportato la tregua

Cristiano Malgioglio pace fatta con Mahmood. Il merito è di Fiorello col suo Viva Rai 2. Missione compiuta!

E’ di qualche giorno fa la notizia che il cantante di Soldi abbia lanciato un nuovo singolo, pubblicato venerdì 3 novembre. Mahmood ha presentato una ballata malinconica che racconta di una storia ormai finita. Il titolo del brano però ha fatto a dir poco adirare Cristiano Malgioglio che ha inveito contro il cantante proferendo un “cambiasse lavoro” che la dice lunga sulla rabbia che questo nuovo pezzo deve aver scatenato nel cantautore.

Capiamo il perché. Cristiano Malgioglio è un paroliere di brani famosissimi come Ancora ancora e L’importante è finire, interpretate da Mina, e alcuni grandi successi di artisti indimenticabili come Raffaella Carrà, Marcella Bella, Franco Califano e Orietta Berti, per non parlare poi dell’intramontabile Gelato al cioccolato.

Ciò che lo ha fatto esplodere è stata la scelta di Mahmood di intitolare questo suo nuovo singolo Cocktail d’amore, titolo che ha segnato il successo di uno dei brani più famosi di Malgioglio, scritto per la grande interprete Stefania Rotolo.

Malgioglio e l’ira funesta

Cristiano ha letto questa scelta come un grave affronto nei suoi confronti, motivandolo con le seguenti dichiarazioni: “Sono arrabbiato. – esordisce – Sono venuto a Instanbul a trovare il mio fidanzato e mi hanno avvertito che oggi Mahmood ha annunciato un nuovo brano che si intitola Cocktail d’amore”.

Proseguendo con: “Quello è un titolo iconico legato al brano di grande successo che scrissi io e che fu portato al successo dalla povera Stefania Rotolo (deceduta nel 1981, ndr)”. Un titolo già utilizzato dunque, ma forse non così caratterizzante da poter parlare di plagio. Eppure, Malgioglio non lo accetta: “Sono fuori di me. Quello non è un titolo banale. È un titolo molto originale per una canzone talmente importante. Come se io scrivessi una canzone e la intitolassi Nel blu dipinto di blu. Non si può fare, mi fa infuriare. Se avesse fatto una cover, sarebbe stata una bella cosa. Ma questo proprio no. Se lui non ha idee, cambiasse immediatamente lavoro. Perché questo lavoro si fa con le buone idee, non scopiazzando le idee altrui. Di fronte a queste cadute di stile, io divento una bestia”. E Mahmood non ha mai replicato.

Fiorello paciere

Ma ora Rosario Fiorello ci ha messo il suo zampino con Viva Rai Due. Ospite Mahmood, con il suo brano Cocktail d’amore, il conduttore ha approfittato dell’occasione ghiotta per metterlo in contatto con Malgioglio.

Per festeggiare l’uscita del nuovo singolo, Fiorello ha telefonato a Cristiano e messo finalmente le cose a posto tra i due. La missione è riuscita perfettamente. Dopo un inizio un po’ tentennante, alla fine Cristiano Malgioglio ha perdonato Mahmood rimangiandosi in parte quanto detto durante lo sfogo di qualche giorno fa: “Mi ha fatto arrabbiare, ma ora mi sono calmato. Io sono come quelle tigri che, dopo che l’hai fatte infuriare, le accarezzi e tornano morbide”. Poi spiega: “Ero ad Istanbul quando ho saputo che Mahmood aveva scritto una canzone dal titolo ‘Cocktail d’amore’ e mi sono arrabbiato perché i titoli iconici devono rimanere iconici. Io e lui siamo amici. Lo stimo anche se, lo devo ammettere, non lo ascolto mai”.