Romina Power a Verissimo, scena imbarazzante | Silvia Toffanin non sa cosa fare

Verissimo: Romina Power ospite dalla Toffanin parla della sua vita privata e mette in imbarazzo la conduttrice.

Romina Power è una conferma tra gli ospiti dei salotti televisivi. Nonostante il tempo che passa mantiene la sua popolarità sia in Italia che a livello Internazionale, grazie allo storico binomio con l’ex-marito Al Bano Carrisi.

Silvia Toffanin ama averla a Verissimo e non è la prima volta che la invita nel suo contenitore pomeridiano per intervistarla. Di lei si è detto tutto, il suo privato non ha quasi più segreti, anche per via della triste vicenda di cronaca che ha coinvolto la figlia Ylenia scomparsa molti anni fa e di cui non sono mai state chiare le sorti.

Nonostante la vita difficile però Romina Power ha saputo ritrovare il sorriso, proponendosi al pubblico sempre con gioia e solarità e raccontando anche le gioie che comunque ha ricevuto in questi anni.

Il racconto di Romina Power

Nel corso dell’intervista Romina Power ha raccontato della scoperta avvenuta negli ultimi mesi di essere in procinto di diventare nonna per la quarta volta, visto che sua figlia Romina Jr è incinta del primo figlio.

La cantante ha poi voluto ricordare la figlia Ylenia scomparsa ormai quasi 30 anni fa e parlare delle gioie della sua vita, che nonostante tutto non sono mancate. L’ultima è in arrivo, tra solo qualche mese, quando diventerà nonna per la quarta volta con la nascita del primo figlio per Romina Carrisi.

La figlia di Al Bano e Romina Power, infatti, è in dolce attesa del primo figlio dal compagno Stefano Rastelli, con il quale condivide una relazione da qualche anno. Per questo la Power ha accantonato per un attimo gli impegni musicali per dedicarsi in tutto e per tutto al ruolo di nonna.

Silvia Toffanin in imbarazzo

Nel corso del racconto riguardo all’arrivo del quarto nipotino, la Power non ha tralasciato dettagli importanti. “Vedere mia figlia così bella mi emoziona”, ha detto l’artista. Solo qualche settimana fa, la Power ha addirittura conosciuto finalmente il nipotino attraverso l’ecografia, accompagnando in clinica sua figlia.

Ed è proprio parlando dell’ultima ecografia insieme alla figlia Romina che la cantante ha messo in imbarazzo addirittura la padrona di casa Silvia Toffanin con la sua affermazione. “È ben dotato il bambino“, ha esclamato ridendo Romina Power. La conduttrice di Verissimo imbarazzata ha replicato: “Non volevo questi dettagli“. Il simpatico siparietto ha scatenato soprattutto l’ilarità del pubblico in studio che si è lasciato andare a una grande risata di fronte le parole dell’ospite. Insomma, l’ironia della Power è incontenibile e da apprezzare, sintomo di rinascita anche di fronte a circostanze dolorose della vita.