Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, la vacanza romantica | dove sono

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono concessi una vacanza romantica in Arabia Saudita. Ecco le foto!

Tra il mondo dello spettacolo, certamente Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono una delle coppie più famose e importanti. I due stanno insieme dal 2016 e hanno quattro figli: i gemelli Mateo ed Eva, Alana Martina e Bella Esmeralda. Nel 2010 lui ha avuto il suo primo figlio, Cristiano Jr., da una donna che ha richiesto di rimanere anonima e che ha rinunciato alla custodia.

Entrambi i membri della coppia sono personaggi di enorme successo. Lui è uno dei più importanti calciatori della sua generazione, se non il più importante. E’ il capitano della nazionale portoghese e con la squadra ha vinto gli Europei nel 2016 e la UEFA nel 2019. E’ il marcatore più prolifico della storia ed è uno dei pochi calciatori della storia che può vantare almeno mille presenze.

Lei, invece, è una delle modelle e imprenditrici argentine più di successo. Ha collaborato con marchi come Prada, Gucci e Chanel ed è la produttrice del documentario autobiografico I Am Georgina, di cui ha scritto anche un libro, e trasmesso su Netflix.

La coppia è molto affiatata e negli ultimi giorni si è concessa una vacanza intima in Arabia Saudita. Le foto hanno già fatto impazzire i fan.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, le foto in vacanza

Pochi giorni fa Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono partiti per l’Arabia Saudita e, come sembra dalle foto che stanno pubblicando sui social, sarebbero da soli, senza i bambini. Si tratterebbe, quindi, di una vacanza intima, così da poter passare un po’ di tempo insieme in modo romantico, lontano dagli impegni lavorativi.

Entrambi hanno già postato diverse foto sui social, in particolare su Instagram. Qui sono seguitissimi: lei ha 54 milioni di follower, mentre lui 614 milioni e questo lo rende uno dei profili Instagram più seguiti in assoluto. La coppia si è divertita a farsi fotografare davanti ai monumenti e le attrazioni più importanti della zona, naturali e artificiali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Le foto hanno ottenuto in pochi secondi migliaia di like e commenti, ma non tutti da parte dei fan. In molti, infatti, hanno accusato la coppia di non conoscere minimamente la storia del Paese in cui si trova, mentre altri hanno criticato il loro abbigliamento. Per fortuna sono intervenuti anche i fan, che hanno riempito la modella e il calciatore di complimenti.